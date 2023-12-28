巷仔內／賴清德太無趣！「搶救王義川」救贖綠營支持者的憋屈

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這是最近颳起的「川瘋」，雖沒有4年前的「韓流」狂熱，但王義川的出現，讓很多立委候選人有如吃了定心丸。一位年輕的綠營幕僚抱怨「今年無聊到爆」，總統選舉打法沒亮點，起不了母雞帶小雞的效果，更別說和青壯人口對話，「除了優秀、資歷完整，我們還能怎麼推銷賴清德？」這隻母雞天性嚴肅，經常一個不小心，場子就冷掉，「賴太太『10個笑話有2個好笑』的說法非常貼切」。
他透露現在各立委陣營找大咖助選，「寧要王義川，不要賴清德」。民進黨台中市黨部主委李天生也證實，中南部各造勢場最受歡迎的前3名，是蔡英文、王義川和蕭美琴，蔡英文最容易激起中間選民認同、王義川在泛綠場合最吃香、蕭美琴以親和力不斷加溫中。
一位資深幕僚指出，相較前總統陳水扁、馬英九卸任前的低迷民調，蔡英文支持度至今仍高，「無論提昇台灣國際地位、重大建設、社福政策，人民都很有感」。但選戰期間受到中共認知作戰考驗，加上藍白分進合擊，政績被打成弊案，「賴團隊不擅長主導議題、動不動長篇大論，危機處理時無法馭繁化簡，人民根本聽不進去」。
民進黨被打得灰頭土臉，一年前支持民進黨還是一種光榮，如今「我挺民進黨」5字變得難以啟齒，尤其年輕選票大量流失，綠營支持者氣悶、憋屈的情緒無處宣洩。「台灣最會選舉的政黨，快從民進黨變成民眾黨了，連國民黨都急起直追」。
幕僚指出，造勢場需要一點「出頭」（台語：哏、花樣），才能營造氣勢。3位總統候選人中，賴清德和侯友宜一樣無聊，柯文哲自己會製造爆點、引導氣氛；國民黨有韓國瑜、謝龍介，民進黨「幸好還有王義川」。當挺民進黨太沈重，狀似搞笑無厘頭的「搶救王義川大兵」轉化成另種情懷，蔡英文發現這現象，助選時頻頻說「我們不必喊票投民進黨，就喊『搶救王義川』！」甚至主動提醒選民，王義川名字和頭像不會出現在選票上，「王義川就是6號啦！」
在中南部，選將慣用台語演講拉近距離，但不一定加到分。一位「川粉」分析，侯友宜的台語遣詞用字刻意市井化、強調所謂「氣口」，卻降低了元首的格調；謝龍介像布袋戲輕鬆駕馭雅言俗語，「就是一場脫口秀」，和韓國瑜一樣有歡樂效果；王義川則像鄰居阿北，你或許不懂他的高深，卻能用最淺顯易懂的語言，解釋大家聽不懂的法令、政策，且分寸拿捏精準。
這位「川粉」說，和其他名嘴相比，王義川不把自己當政治明星，也不刻意形塑人設、自我行銷包裝，「王義川就是王義川」。相較以往的犀利辛辣，有些人或許看不起他「轉型」後的誇張起乩、批評斯文掃地，但「川粉」很清楚那只是表演，下了台依舊回復學者的謙虛有禮，「大家都知道王義川是台大土木博士，但他永遠稱讚別人比他有學問、自稱『憨川』」。就如林佳龍所形容「王義川的內涵和長相反差很大，他可以當冷面笑匠，但不曾糊弄自己的專業。
地方幕僚發現，「搶救王義川大兵」行動，的確讓年輕人和中間選民從「不那麼討厭民進黨」，進一步關注相關政見與政策，30歲到39歲的支持度也顯著成長，即使目前仍不到能將他送進國會的程度，王義川還是每天笑臉迎人東奔西跑，對臨時增加的行程也從不喊累、拒絕，身邊朋友看不到他的得失心，這群緬懷青春的中年人，好像又回到當年搞運動時的義無反顧，「少了權力算計多了真心，這就『憨川』」帶來的力量」。
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