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政見會／國中生遭刺身亡侯友宜很自責！提四大主張「向犯罪宣戰」

▲國民黨總統候選人侯友宜提出四大主張。（圖／翻攝自直播畫面）
▲國民黨總統候選人侯友宜提出四大主張。（圖／翻攝自直播畫面）

記者林怡昕／台北報導

今（28）日晚間迎來總統政見發表會最終場，國民黨總統候選人侯友宜在第一輪發言中，曝光探視被同學刺殺身亡的國三生時，向他喊話「你要撐著，你應該要活著回來」，不過最後還是無法把他生命及時搶救，坦言「發生這樣的悲劇，我非常自責」，更提出四大主張要向犯罪宣戰。

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侯友宜提及，案發當天晚上他立刻趕到醫院，看到該名國生中躺在加護病房，自己走過去給他鼓勵，「你要撐著，你應該要活著回來，你應該要加油」，不過最後還是無法把他生命及時搶救，尤其面對家屬，爸爸還問他「怎麼會這樣，孩子在學校怎麼會這樣，怎麼另一個小孩這麼兇殘」，看到老師也很自責，跟著家屬抱頭痛哭，坦言「沒有保護孩子，沒有即時挽救回來，發生這樣的悲劇，我非常自責」。

侯友宜直指，面對這樣的事件，必須提出有效對策，他提出四大主張，一是參照日韓修法嚴管，二是教育預防、懲戒輔導，三是加強安檢、阻絕危害，最後是黑幫入侵要加重刑責。

侯友宜指出，尤其第三項，教育部去年修改規定，原則是禁止老師檢查有毒品，除了合理懷疑有毒品、槍砲刀械，而且要有兩位家長委員陪同全程錄影，才能檢查，他認為尊重孩子隱私沒問題，不過在這辦法底下，老師根本沒有力量去做執行。

侯友宜主張，參考英國規定，在一般情形底下學生在場，另一位老師見證狀況下，校長老師就可以檢查，在緊急情形，老師可以進行檢查，維護校園安全。

侯友宜認為， 應該要向犯罪宣戰，才能好好保護下一代，國中生死亡讓人非常傷心，再傷心也無法喚回寶貴生命，現行規範中還是會碰到瓶頸。

侯友宜說，也不希望有人假人權之名，行惡人之實，希望善良者能夠有安身立命機會，好人可以避免被騷擾，惡人應該受到應有的懲治，要用關懷力量，避免傷痛擴大，解決困境彌補不足，減少犯罪發生，要讓犯罪在校園零容忍外，還要給孩子平安的環境。

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