政見會／為割頸案哀悼 賴清德：虛心檢討改進、不足就應強化
中選會今（28）日進行總統候選人第三場政見會，民進黨候選人賴清德首先為新北遭割頸身亡的國中生與家屬表達內心哀悼與安慰之意，強調將虛心檢討改進，不足就應該要強化，未來會協助落實各項檢討工作；其次是要積極落實社會安全網2.0，普及預防並盡早介入，最後則是落實年輕族群心理健康支持計畫，避免小案變大案，進而造成社會的遺憾。
記者陳威叡／台北報導
對於新北發生嚴重校園安全事件，賴清德表示心情很沉重，年輕寶貴生命就此失去，令人不捨與哀傷，他向受害人與家屬表達內心哀悼與安慰，而教育部也將協助新北市府，針對受害家屬與全校師生，進行心理減壓工作，避免創傷症候群發生。
賴清德說，最重要的是，要有決心避免憾事在台灣任何學校再度發生，首先政府要虛心檢討改進，不足就應該要強化，未來自己會協助落實各項檢討工作。
其次，將會積極落實社會安全網2.0，要普及預防儘早介入，提供個案連續性的幫助，協助度過每一個生活階段、走出困境。
第三，賴清德說，將積極落實年輕族群心理健康支持計畫，也要修改《學生輔導法》，讓學生儘早了解心理諮商，遇到困境時尋求心理諮商協助，避免小案變大案，進而造成社會的遺憾。
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