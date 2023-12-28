政見會分析／柯文哲翻「綠白合」舊帳　怒嗆民進黨兩岸政策雙標

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柯文哲也提到，「我們要思考的是，國中生怎麼會這樣、是拿著彈簧刀去學校，不會被發現，發現了也不能阻止，還是我們缺了什麼沒有做？」柯文哲說，要如何建構一個社會安全網，來讓孩子跟家長，可以安全的生活，這是作為領導人要思考的，他也邀請兩位總統候選人一起思考來提出看法。
柯文哲以國中生遭割頸案開頭，等於是打了藍綠一巴掌。國民黨總統候選人侯友宜同時也是新北市長，為了參選總統而請假，在他主政的新北市發生震驚社會的國中生命案，幾乎是打了「警長」出身的侯一巴掌，因為市長請假讓治安開天窗。
對綠營而言，2016年3月小燈炮案發生後，當時剛當選總統的蔡英文承諾要建構社會安全網，但是蔡政府8年任內殺警案等重大社會案件頻傳，讓許多國人質疑社會安全網還是破網。過去曾主張不該任意搜查學生書包的民進黨不分區立委范雲，臉書也被洗板，被痛罵不只是「3+1破口」，也是校園安全的破口。柯文哲要民進黨思考，似乎也有暗批民進黨喊的「社會安全網2.0」支票跳票。
至於柯文哲第二輪提出的國防政策，與蔡政府8年來推行的國安政策差不多，同樣支持國防自主、支持役期延長，不過柯主張以專業的志願役士兵為主，義務役為輔，就是體認到1年期的義務役男難以操作精密的武器裝備。
柯文哲第三輪結尾時提高火力猛批賴清德，他先表示台灣的詐騙很多，「賴清德剛剛就在示範」，因為賴清德說柯文哲接受「一個中國」，但自己從來沒說過。接著柯還批賴擔任台南市長任內交通死亡事故比台北高，最後呼籲這場選舉是決定未來希望怎麼樣的領導人，是貪汙還是清廉，是撒謊還是誠信，一起努力徹底翻轉台灣的未來。
簡而言之，柯文哲的結論痛批藍綠操作意識型態，強調民眾黨不像藍綠兩黨有包袱、靠統獨意識形態治國，希望選民把國家未來交給新政治，意在拉攏不滿藍綠的中間選民，透過「棄藍綠、保台灣」主張，拉抬持續墊底的民調。
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