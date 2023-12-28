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台北書展大獎用一生書寫！李怡盼台灣了解中共、陳列寫政治犯經歷

▲2024台北國際書展今（28）日公布大獎名單，非小說獎3作品用一生書寫，李怡盼台灣了解中共、陳列寫自身政治犯經歷。（圖／台北書展基金會提供）
▲2024台北國際書展今（28）日公布大獎名單，非小說獎3作品用一生書寫，李怡盼台灣了解中共、陳列寫自身政治犯經歷。（圖／台北書展基金會提供）

記者李琦瑋／台北報導

2024年台北國際書展今（28）日公布大獎名單，已故政治評論家李怡的遺作「失敗者回憶錄」、陳列「殘骸書」、吳聰敏「台灣經濟四百年」同列非小說類首獎，都是用一生經歷寫出的作品。李怡盼台灣更了解中共，陳列以自身政治犯經歷，寫出白色恐怖當下的社會氛圍，吳聰敏盼更多人研究台灣經濟。

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書展大獎小說類大獎的得主有張貴興的《鱷眼晨曦》、鹿苹《甜麵包島》與譚劍《姓司武的都得死》；非小說類的大獎有陳列《殘骸書》、經濟學家吳聰敏《台灣經濟四百年》與香港作家李怡《失敗者回憶錄》；兒童及青少年獎有幾米的《明天，我會去到什麼地方？》、林柏廷《牆壁大戰》與林大利的《斯文豪與福爾摩沙的奇幻動物》。

第20屆金蝶獎－台灣出版設計大獎，金獎由葉忠宜《清潤凝香：若深甌》獲得，銀獎由智海《觀景窗》獲得，銅獎由鄧彧／何萍萍《那城THAT CITY》獲得。

台北書展基金會指出，本屆小說獎、非小說獎均展現香港文學席捲浪潮，競爭十分激烈。2024年小說獎3位首獎得主橫跨港、馬、台；張貴興《鱷眼晨曦》延續南洋婆羅洲，再造巔峰；譚劍《姓司武的都得死》，透過香港特有的「丁權」制度，鋪陳出一部精彩絶倫的推理故事；鹿苹《甜麵包島》以優美如詩的筆觸勾勒出島嶼風情，慈悲觀照的真摯情懷，令人無法止讀。

台北書展基金會表示，非小說獎的3個首獎作品，在生命經歷、關切主題、創作風格各有不同，卻都是「以一生換取的作品」。《殘骸書》為陳列穿梭50多年時空，凝視景美和綠島，重新喚起人們對白色恐怖的反省與記憶；《失敗者回憶錄（上下）》見證香港興衰，以「失敗者」為自傳命題，為未來的香港人存紀錄、敲警鐘，實則為歷史留下一個勇敢的註腳；《台灣經濟四百年》以28個專題切入時空，巧妙穿插數據和史料，以經濟學的視野解讀台灣，文字中有溫度，是優秀好讀的科普書。

李怡的遺孀邱近思今天致詞表示，李怡生前曾說，只有知道真正的歷史才能學到經驗及教訓。她提到，這本書從某個角度來說也是為台灣而寫，李怡認為台灣太不了解中共政權，因此不知道如何保護自己，希望台灣讀者能更好的珍惜和維護現有的一切，台灣是目前海峽兩岸三地，唯一仍擁有民主和自由的地方。

陳列說，自己把白色恐怖的社會氛圍寫出來，不是要撕裂社會，而是希望透過了解、促進和解；吳聰敏說，這本書不是談股票，而是談台灣經濟，自己書寫時有「深入」，但「淺出」沒有做得太好，很意外能獲獎。

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