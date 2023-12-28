▲5旬男半年狂甩33公斤！　醫揭新研究：脂肪肝或有藥醫

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肝癌有非常廣泛多樣的致病因素，包含B型肝炎與C型肝炎病毒的感染，長期飲酒、抽菸、黃麴毒素，以及肥胖導致的代謝性脂肪疾病（metabolic-asshociated fatty liver disease, MAFLD）等等。
肝癌高風險 與3個代謝基因相關透過全基因組關聯研究（genome-wide association studies，GWAS），科學家發現人體的基因組中有數個單一核苷酸基因多型性（single nucleotide polymorphisms， SNPs）的突變位點，會提高罹患肝癌的風險，其中主要連結到與代謝相關的關聯基因共有3個：
PNPLA3
分布在細胞內的脂滴（lipid droplets）
SAMM50
粒線體外膜上的功能調節蛋白
GNMT
甘胺酸氮甲基轉移酵素，是因其身負多重重要生理功能，成為最值得關注與最具發展潛力的新興治療標的。
陳宜民研究團隊過去發現GNMT基因在健康肝臟上大量表現，在肝癌、脂肪肝炎患者身上則會被抑制。動物實驗顯示，小鼠被出生前被剔除GNMT基因，出生11周就有脂肪肝、9個月大時脂肪肝發炎、1歲時罹患肝癌；若將GNMT基因過度表達，再以黃麴毒素刺激，全數小鼠都因保護效果而沒有產生肝癌，反之約有6成的一般小鼠在黃麴毒素的致癌刺激下會在1年內產生肝癌。
▲前台灣肝癌醫學會理事陳宜民解析肝癌危害並解密臨床試驗結果。（台灣預防醫學學會提供）
脂肪肝有藥醫了？ 揭開醫院解盲人體臨床研究數據在一項台灣國人脂肪肝人體臨床試驗的研究解盲結果出爐，臨床受試者的收案年齡介於20歲至80歲間之非酒精性脂肪性肝疾病的受者。主要試驗目的是以肝臟纖維掃描（FibroScan）評估脂肪肝與肝纖維化之數值作為試驗主要指標，探討給予受試者口服中草藥後，對於非酒精性脂肪肝、非酒精性肝炎及肝纖維化的影響。
透過藥物篩選平台發現，天然中草藥可以活化GNMT基因，達到減緩脂肪肝疾病進程的功效。陳宜民指出，此次使用天然中草藥方所製成之健康食品（編碼稱為GW）進行人體臨床實驗測試，是在台北市立聯合醫院仁愛院區進行雙盲臨床試驗，共收案64名代謝不正常脂肪肝患者，分成4組，使用6個月後停止治療並再追蹤3個月。
結果顯示，GW組15人當中有8人之脂肪肝疾病階段改善至少1階，平均得分為1.13，而其他三組得分僅0到0.31，且未有明顯的副作用報告。該試驗案發現GW組個案在服用天然中草藥配方6個月後，平均肝硬化指數與脂肪肝指數皆有驚人的改善，意義顯著。此外在體重、C發炎反應蛋白、肝指數AST與ALT、總膽固醇、LDL（低密度脂蛋白）、三酸甘油脂及腎絲球過濾率等項目上，皆有改善的勢，值得未來進一步擴大實驗規模進行探討。
始料未及的是，GW與二甲雙胍類降血糖藥物（metformin）合併施用組別之療效並無顯著加乘作用。
特別值得一提的是，在健康生活功能調查量表 SF-36 的評估中，團隊發現只要服用GW至少3個月，便可顯著改善患者在身體功能、整體精神健康，以及整體健康自覺等項目之自我評分。
陳宜民也表示，其中一位參與臨床試驗案的51歲男性之案例特別令人振奮，其便是使用GW搭配每周健走5天，使其體重從130公斤降到96.6公斤，身體質量指數（BMI）從44.9降到33.4，原有極重度脂訪肝也變為正常，且該病人在停藥一年半後截至目前身體情況正常沒有復胖情形。
遠離肝炎、肝硬化、肝癌三部曲醫師表示，全世界目前並無特效藥能針對「代謝性脂肪肝病」做治療，唯有生活型態改變、體重控制、血糖血脂控制、運動，才能有效改善非酒精性脂肪肝的疾病。然而，代謝性脂肪肝病的患者是造成肝硬化、肝癌的高危險族群，因此，建議民眾應積極就醫接受治療。
此外，罹患代謝性脂肪肝病的族群也常和糖尿病、高血壓、高血脂等其他慢性疾病的患者重疊，不良的生活習慣和隨年紀增長而導致的新陳代謝下降，這些都會使這些問題長期積累而日趨嚴重，除了藥物控制之外，如何培養正確健康觀念、多運動、健康飲食，都是讓國人遠離脂肪肝及其慢性疾病的方法。
醫師最後呼籲，年齡40歲以上國人，建議考慮每半年篩檢一次，多數醫師會建議聯合甲種胎蛋白檢測和腹部肝臟超音波檢查對肝癌高危險族群進行定期篩查，若發現異常則需進一步考慮做CT電腦斷層或核磁共振檢查。積極面對脂肪肝就有機會獲得健康，除了運動、飲食外，正確使用保健食品或是中草藥可以促進健康基因活化，助肝一臂之力，遠離肝炎、肝硬化、肝癌三部曲之疾病威脅。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60345
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