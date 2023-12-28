國三生遭割頸身亡　新北議會藍黨團轟蔡英文社會安全網破洞補不完

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江怡臻說到，民進黨面對事件發生第一時間不是想怎麼補破網，而是誣陷國民黨總統候選人、新北市長侯友宜對此事漠不關心，事實上侯在事發當晚就到醫院探視，並拜託醫院全力救治，沒有在第一時間發布任何訊息，就是因為他失去過孩子，知道家屬的心情與情緒，沒想到民進黨可以沒人性到如此地步。
新北市議會國民黨團財務長王威元也說到，民進黨立委范雲先前因為高職搜書包事件，對國教署施壓要求專案徹查，讓校園安全更加難以落實；呼籲中央政府對於第一線的教育人員，應該給更多的尊重與保障。
新北市議員陳偉杰指出，受害家屬在社群平台發文希望能化悲痛為力量，盼孩子的死能換少年法修法，而第一線教師也談到政府應從新審視教育本質及了解教育現場的需要，因為現行輔導與管教辦法，根本是讓風險進入校園，比較受保障的反而是兇惡的學生，現場教師無法對他做任何事情，而相關教育團體也發聲明，希望政府要重新檢討現行法令，讓校園安全受到重視。
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