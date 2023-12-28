湖口移工宿舍火警！分隊長遭「嗆暈」倒2樓殉職　英勇救出4人　

國三生遭割頸身亡　新北議會藍黨團轟蔡英文社會安全網破洞補不完

▲針對國三生在校園遭同學割頸身亡，國民黨新北市議員陳偉杰（左起）、江怡臻、王威元召開記者會砲轟蔡英文社會安全網破洞讓地方政府補不完。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.28）
▲針對國三生在校園遭同學割頸身亡，國民黨新北市議員陳偉杰（左起）、江怡臻、王威元召開記者會砲轟蔡英文社會安全網破洞讓地方政府補不完。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.28）

記者吳嘉億／新北報導

針對新北國三生於校園內遭持彈簧刀割頸刺胸不幸身亡意外，新北市議會國民黨團今（28）日召開記者會，表達哀悼以及憤怒，並轉述總統蔡英文臉書遭網友灌爆，指出民進黨推動的社會安全網完全失靈，也引述第一線教師與教育團體對中央修法的失望。黨團批評，比起孩子的校園安全，民進黨只在乎賴清德是否能選贏，「只要政權，罔顧安全」，民進黨已經無法讓家長安心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新北市議會國民黨團副書記長江怡臻表示，以往蔡英文說過會把社會安全網補起來，但7年多的執政卻越補越大洞，網友灌爆總統臉書，怒吼社會安全網呢？「我身後的總統府，距離人民只有幾百公尺，不過總統府裡面的人，就是聽不到人民的聲音」「上次投給妳，真是人生中最大的錯誤。」

江怡臻說到，民進黨面對事件發生第一時間不是想怎麼補破網，而是誣陷國民黨總統候選人、新北市長侯友宜對此事漠不關心，事實上侯在事發當晚就到醫院探視，並拜託醫院全力救治，沒有在第一時間發布任何訊息，就是因為他失去過孩子，知道家屬的心情與情緒，沒想到民進黨可以沒人性到如此地步。

新北市議會國民黨團財務長王威元也說到，民進黨立委范雲先前因為高職搜書包事件，對國教署施壓要求專案徹查，讓校園安全更加難以落實；呼籲中央政府對於第一線的教育人員，應該給更多的尊重與保障。

新北市議員陳偉杰指出，受害家屬在社群平台發文希望能化悲痛為力量，盼孩子的死能換少年法修法，而第一線教師也談到政府應從新審視教育本質及了解教育現場的需要，因為現行輔導與管教辦法，根本是讓風險進入校園，比較受保障的反而是兇惡的學生，現場教師無法對他做任何事情，而相關教育團體也發聲明，希望政府要重新檢討現行法令，讓校園安全受到重視。

▲針對國三生在校園遭同學割頸身亡，國民黨新北市議員江怡臻（中）轉述蔡英文臉書留言遭網友灌爆，推動的社會安全網完全失靈。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.28）
▲針對國三生在校園遭同學割頸身亡，國民黨新北市議員江怡臻（中）轉述蔡英文臉書留言遭網友灌爆，推動的社會安全網完全失靈。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.28）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

國三生遭同學刺殺身亡　新北府明日召開專家學者會議強化校園安全

土城國三生校園遇刺身亡　新北綠議員再喊侯友宜回來負責主持改善

捷運汐東線要徑工程今開工　主體工程明年開標拚2032年完工

綠島漂來油污染黑北海岸　新北動員上百人力、清運1400斤油污資材

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選