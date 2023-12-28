政見會／大爆氣！柯文哲砲火全開轟賴清德在示範詐騙

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柯文哲更氣說，「把我利用完了、拿到政權了、就把我踢走，兩岸一家親我2015年就講過了，你們當時怎麼不覺得有問題？」還有賴清德剛才在講說，丟掉邦交國，我們在批評政府；我知道台灣外交有困境，「我不會去批評我們自己政府」。
柯文哲表示，還有一點，「你自認成績很好，虧你還是醫生，你忘了你當市長的時候登革熱死了多少人？」他話鋒一轉表示，兩個星期前，COP0 28才在杜拜落幕，198個國家的代表的共識就是，減少石化燃料、加速能源轉型、2050要達到淨能坦排化；當全球先進國家都在注意這些問題的時候，民進黨政府卻好像與全世界脫節。
柯文哲批評，民進黨說的很多做的很少，蔡英文總統承諾，要減少碳排放量，可是在他執政這七年來 台灣的碳排放量，還比基準年增加的2.1%，「我們必須換掉這一個裝睡叫不醒的政府，讓台灣真正與世界接軌。」
賴清德在第二輪發言時表示，自己的事政做最好，自己在三組人當中，行政歷練最豐富，最能夠推動國家穩健前進；也是唯一沒有投資事業，沒有炒房，也沒有炒地皮，自己也是唯一一組走信賴台灣這條路，其餘兩人都是秉持一中原則，一個接受九二共識、一個喊「兩岸一家親」，都是走回依賴中國的老路。
賴清德說，柯文哲發表外交與國防政見，看來都沒有超過總統蔡英文的範圍，至於兩岸，也參考了不少自己過去的主張，包括所謂台灣自主兩岸和平，其實自己早在之前就發表過；「五個互相」也參考他2014年所發表的「四解」，希望透過交流增進兩岸人民的了解、理解、和解、諒解。
賴清德也強調，無論是侯柯，只要中國對台灣施壓，包括挖了台灣的邦交國，一定是批評台灣政府的不是，從來沒有去譴責中國的野蠻，也是自己與兩人最大的不同。
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