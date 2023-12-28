李善均傳被「2.6億天價違約金」壓垮 獨扛涉毒輿論壓力尋短身亡
南韓演員李善均日前遭八大女爆出吸毒、外遇，事件鬧得沸沸揚揚，日前毛髮檢測結果出爐為陰性，終於為自己洗刷名聲，沒想到卻在昨（27）日傳出憾事，他被發現在車中輕生身亡，享年48歲。有消息指出，李善均疑似留給太太的遺書中，提到被100億韓元（約台幣2.6億）的違約金壓垮，因此選擇極端的作法結束生命。
記者吳雨婕／綜合報導
李善均日前遭八大女爆料吸毒、外遇，女方為此向李善均索討封口費，傳出李善均為了3.5億韓元（約台幣850萬）的封口費，向同事借錢。也因為負面消息纏身，讓李善均的形象盪到谷底，合作的廣告商、片商紛紛切割，光是廣告的違約金至少就要100億韓元（約台幣2.6億），金額非常可觀。
而李善均的毛髮檢測近日出爐，檢測結果全是陰性，無奈事件引起輿論，讓他最後選擇走上絕路，讓人唏噓不已。至於遭八大女爆料吸毒的另外一個韓星G-Dragon（GD、權志龍），在李善均的噩耗傳出不久，在IG限時動態貼出一朵破碎的白色菊花照，似乎在緬懷李善均。
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