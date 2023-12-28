政見會分析／侯友宜用割喉案開場談治安　語帶哽咽展現鐵漢柔情

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侯友宜對於身亡的國三生感到悲痛，並且強調校園安全不能等、校園暴力零容忍，強化他過去身為刑警、打擊犯罪的鐵漢形象，侯更說出，法律保護了加害人而非被害人，未來要提出相關修法，將校園霸凌事件當作犯罪處理；他也表態，最痛恨黑幫入校園，未來一定會加重其刑。
對於民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德雙雙質疑國民黨走兩岸統一路線，侯友宜也霸氣回應，國民黨是遵循中華民國憲法，走台灣的中間路線，不要想要抹紅他。
第二輪開始，侯友宜打勞工牌，喚起勞工過去在民進黨執政下的辛酸血淚史，包括民進黨大砍勞工七天假、賴清德要勞工做功德、蔡英文要勞工對老闆拍桌等等，侯也提及，民進黨砍軍公教的年金改革，造成對立，而他是豬肉販之子，能夠理解勞工辛勞，並承諾未來會大幅提升勞工薪資跟就業環境。
第三輪侯友宜打經濟牌，超過一半民眾對於民進黨經濟的施政滿意度不滿意，幫民進黨打的經濟成績就是不及格，侯也提出提出改變台灣經濟的三支箭，包括區域的經濟要趕快融入、改善投資環境、企業要創新轉型。
相比前二次政見會，侯友宜這次沒有再繼續主攻賴清德台獨路線，以及強打兩岸和平議題，侯友宜在政見會最終場選擇用新北國三生身亡的悲劇出發，接著打與民眾最切身相關的經濟、勞工牌，以溫情訴求，希望引發民眾對於過去民進黨執政八年的回顧，以及共感，力拚勞工票、經濟票挹注，翻轉選情。
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