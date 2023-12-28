▲神經受損難復原、恐癱瘓！　頸椎脊髓病變不可輕忽

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頸椎病最嚴重類型 出現痛麻、排便障礙「頸椎脊髓病變」是頸椎病中最嚴重的類型，是由於頸椎椎間盤突出、頸椎退化、因不當外力、交通事故或跌倒時，造成的頸椎骨折或擠壓性損傷，壓迫脊髓或脊髓的血管，進而導致脊髓損傷的頸椎病變。
人體的頸椎有7節脊椎骨，脊椎骨內有脊髓神經，負責將腦部的訊息傳遞給四肢、軀幹，因此當脊髓出現問題時，就會影響到全身。如果頸椎因退化而出現骨刺、椎間盤突出，壓迫神經，就會影響到神經的傳遞，進而出現各種症狀。
當頸椎脊髓病變受到壓迫的部位與程度不同，症狀會有所差異，可能會有頭痛、頭暈、四肢發麻無力、大小便功能障礙等症狀：頸部可能會有輕度的不適或是劇烈的疼痛，影響到傳遞至上肢的神經信號，此時一側或兩側肢體會出現麻木或乏力感，受損的脊髓可能會影響到四肢的運動能力與協調性，也可能導致自律神經功能損傷、進而造成排便、排尿及性功能障礙；太過嚴重，甚至會造成癱瘓。
頭痛
頭暈
頸部疼痛
四肢發麻無力
自律神經功能損傷
大小便功能
性功能障礙
癱瘓
脊髓水腫難痊癒 空洞恐致「神經線死掉」由於馬先生正值壯年，平日有運動習慣、不菸不酒，加上前幾年做健康檢查，結果都很好，沒有致病因子。先排除中風或腦部病變可能，再經由一系列全脊柱健康檢查，從頸椎、胸椎、腰椎、薦尾椎完整地拍了一組片子，果然發現馬先生的脊髓受到壓迫產生水腫！脊髓第4、5節明顯凹陷，變成香腸狀，往下5、6節受壓迫程度更嚴重，原本周邊的白色緩衝腦脊髓液都不見了。而且脊髓神經被嚴重壓迫，宛如一線天「繃很緊」，恐出現四肢癱瘓。
林恩能指出，以馬先生的情況來判斷，肯定會有後遺症，即使醫療上再做其他處置，這些症狀一直都會存在，因為神經已經遭受不可逆的損傷。而且人體的脊髓原本是實心的，若脊髓水腫的狀況拖延不處理，久而久之會變成脊髓空洞症，「脊髓空洞症」，就表示脊髓裡面的神經線「死掉了」。
手術置換人工椎間盤 馬拉松跑者逆轉勝醫病討論後，決定盡早做「神經減壓手術」，從前位進行，置換2個活動的人工椎間盤。開完刀至今5年多，馬先生恢復良好，複診時說：「林醫師，現在只剩下左手還有一點麻麻的，但幾乎感受不到了，腳已經恢復到以前的狀態！」終於可以回歸馬拉松賽道了。
造成頸椎脊髓病變的因素很多，林恩能表示，民眾在看病上常常會繞圈子，或受到各種聲音的影響，醫師診斷宛如柯南辦案，「病因確認了，方向才能正確，減少讓病人走冤枉路的機會。」希望病人平時多多聆聽關懷自己的身體與其傳遞出來的訊息，在需要治療時能提供醫師良好的資訊做為參考，有助提高醫病雙贏的可能性。
為什麼不早點動手術？ 及早治療別後悔而且，馬先生的案例很幸運，因為每個人的體況不同，如果病人術前腳的力量（肌力）已經開始下降，預期恢復的狀況就不盡理想。大多數的患者如果神經壓迫的時間不是太久，開完刀輔以術後正確且積極的復健或者運動，狀況可以回到術前的90％以上；但若病程長，拖延超過1年才治療，或是病人的體況較差，包括有慢性病或本身脊椎神經比較脆弱、年紀大、或是有骨質疏鬆、術後營養補充或休息不足、抽菸習慣等情形，皆會影響到神經恢復。
從醫療的定義來看，若是壓迫程度只有20－30％，可以選擇「和平共存」，密切觀察；但若神經壓迫程度若大於50％，就很難靠自體來恢復。林恩能表示，大部分的病人都等到很嚴重的時候才願意處理。然而，等到神經壓迫太嚴重，神經早已有了永久性損傷，即使做進階治療，效果一定會較差，不少患者後悔「為什麼不早一點動手術？」呼籲大家能找到適合自己專業的治療，早日康復，不要再有憾事發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60333
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