▲48歲李善均涉毒疑輕生　韓國毒品犯罪人數年增近5成！

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李善均留遺書陳屍車內 涉毒案調查終結奧斯卡獎得獎電影「寄生上流」（Parasite）主角李善均（Lee Sun-kyun）以愛家好男人形象聞名，今年10月傳出涉嫌吸毒，雖然簡易藥檢及以毛髮精密檢測結果皆為陰性，但仍持續遭到外界質疑。
12月27日，李善均被發現陳屍車內。韓聯社（Yonhap）報導，李善均的妻子報警稱丈夫留下類似遺囑的字條後離家。警方出動後，在首爾鐘路區一處公園發現李善均在車內失去意識，並在副駕駛座上發現煤磚。李善均被發現時判斷已死亡，因此未送醫，遺體之後送至首爾大學醫院安置。路透社報導，李善均生前因遭控非法吸毒而接受調查。
李善均所屬經紀公司發布聲明，表示李善均的葬禮將低調舉行，僅邀請遺屬及同事出席；同時呼籲外界停止散布推測性及虛假消息，「讓故人得以不再冤枉地走完最後一程」。
娛樂場所女子供稱 李吸食大麻及K他命據警方調查，一名娛樂場所職員A女供稱，李善均至少5次在她家吸食大麻及K他命，警方至今已傳喚李善均3次。最近一次在23日至24日的審問長達19小時，李善均透過律師向警方遞交意見書，要求對自己及證人測謊，並表示「很冤枉」，隨即於27日傳出惡耗。
對於李善均逝世，警方表示遺憾，表示未在調查期間施壓。而李善均涉嫌吸毒案件因當事人死亡、公訴權消滅，將停止對李善均的所有調查工作，但警方將持續對涉及吸毒、恐嚇脅迫等罪嫌的相關人員進行調查。
GD不送檢結案 劉亞仁涉4種管制藥品遭起訴另外，韓團BIGBANG隊長「GD」G-Dragon原本10月爆染毒，後來接受警方調查，毛髮、指甲精密鑑定，檢測連3次陰性，仁川警察廳最終以GD無吸毒嫌疑、不送檢結案。警方遭質疑是否僅憑一面之詞立案，進行不合理的調查。GD對於動作或語調被懷疑是吸毒副作用，他回應那是長期演藝生涯中產生的習慣，講話內容因為經常被曲解，讓他更加謹慎，才會感覺不自然。
劉亞仁也涉嫌在2020年至2022年，以美容名義使用「牛奶針」麻醉劑異丙酚、鎮靜安眠藥物導眠靜（Midazolam）、K他命與麻醉劑（Remimazolam）等管制藥品。檢方10月19日以違反毒品管理法、吸食與教唆吸食大麻、教唆湮滅證據、違反詐欺等罪嫌起訴劉亞仁，並追捕逃往海外的其他共犯。
韓國毒品犯罪人數年增近5成 創歷年新高據《中央社》報導，韓國毒品犯罪特別調查本部表示，今年1到10月共逮捕2萬2393名毒品相關罪犯，較去年同期增加47.5％；其中涉及毒品走私、販賣及製造者共7301人，較去年同期增加82.9％。
調查本部表示，透過社群媒體、暗網、境外購物等流通毒品的方式愈發活躍，使10、20多歲年輕族群接觸毒品的門檻降低，犯案人數也因此大增。今年各相關單位加強緝毒也是造成被捕人數大增的原因之一。
對於毒品氾濫，韓國警方今年3月至11月期間與各地警察廳合作強化緝毒，並與海關、國家情報院等單位合作，攔截境外流入毒品。大檢察廳也針對近期引發社會問題的醫療用管制藥品濫用加強調查。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60394
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