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專訪／安心亞《女孩上場2》每集4500萬　團隊曝台韓拍戲最大差異

▲安心亞（左圖）《女孩上場2》每集成本4500萬，製作人陳南宏（右圖）曝台韓拍戲最大差異。（圖／客家電視台、魔幻時刻電影）
▲安心亞（左圖）《女孩上場2》每集成本4500萬，製作人陳南宏（右圖）曝台韓拍戲最大差異。（圖／客家電視台、魔幻時刻電影）

記者蔡依庭／台北報導

安心亞主演客家電視台《女孩上場2》，一下練習講客語、一下又要背韓語，還得飛去釜山吹冷風拍攝，但一切都是希望能透該劇，讓台灣女籃發揚光大，就算不惜成本也想擴大格局，製作人陳南宏向《NOWnews今日新聞》透露，每集包含行銷費要約4500萬元。然而在台、韓拍攝上的差異，除了韓方驚訝台灣幕後團隊有許多女性工作人員之外，就是「吃飯」這件再日常不過的事，他說：「韓國規定吃飯要一小時，但台灣常常吃半小時，而且我們常習慣吃便當，但他們希望能夠坐在室內好好吃飯。」

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▲導演吳宗叡、安心亞（圖／記者蔡依庭攝）
▲導演吳宗叡（左起）和安心亞開拍前在討論劇本。（圖／記者蔡依庭攝）
《女孩上場》第一季主要講述台灣高中女子籃球，延續IP、換了一批演員，製作人陳南宏非常有抱負，說道：「一集預算包含行銷約4500萬元，希望提供給大家對於台灣女籃，不管是視覺上、視野格局，都可以看到更不一樣的東西，所以第二季跳過大學。」

他想讓大眾試想，如果變成職業球員，就是領錢來打球，那心態會有何變換，最重要的一項討論還有，如果因為加入中華台北隊，跟原本打球初衷有所衝突，人生會變成如何？他說：「這些球員人生一半都在打球，籃球在生命中很難被拿掉，發生質變會變成什麼，要讓劇本格局做大，預算就得更多。」

▲釜山在地的球員。（圖／記者蔡依庭攝）
▲釜山在地的球員，熱情與台灣記者打招呼。（圖／記者蔡依庭攝）
導演吳宗叡談到首次合作的韓星池大韓，「在事前的讀本，就能感受到韓國演員的敬業態度。我們針對劇本的每個台詞跟動作交換想法，池先生甚至會馬上試戲給我參考，即使語言隔閡，我們都還是可以透過表演的專注跟眼神去做交流。」

導演還提到一個很有趣的觀察，他發現韓劇時常誇張的語氣跟表情，其實是他們習慣的發聲跟肌肉不同，進而成為韓國影視的經典場面，「因為心亞也是剛熟悉韓語，池先生也很貼心都會在台詞講完後給相呼應的反應跟眼神，讓她知道『我的台詞講完了，該妳了』，這也是親眼看到演員間超越語言的默契。」

陳南宏提到，他們是透過台北電影委員會牽線，才有機會與韓方合作，不過他本來就設定要去釜山拍攝，因為戲裡有以歸化成韓國籍、效力於「釜山BNK SUM隊」的女球員秦安，作為劇本故事元素，然後製作人又評估過後，首爾拍攝的繁瑣性比較高，且人多、費用也貴，秦安也介紹了球星梁智英進組拍攝，一切彷彿天註定。

▲梁智英（左）手握著暖暖包在聽導演吳宗叡的指令。（圖／客家電視台、魔幻時刻電影）
▲梁智英（左）手握著暖暖包在聽導演吳宗叡的指令。（圖／客家電視台、魔幻時刻電影）
陳南宏坦言語言的確是拍戲時的關卡，但他們習慣表格化、細項都會講好，「我第一次出國拍攝，劇本近量減少拍攝上的難度」。若要說最難的部分，大概是沒有人脈，所以韓國卡司非常難敲，都靠韓方製片給力，最後找上符合他們想要的「韓國教練外型」的資深演員池大韓。

韓國人的眉角其實很簡單「信任、尊重、保持彈性」，陳南宏認為他們都習慣做到最充足準備，台灣劇組自己認為的足夠，也不知對方怎麼想，總之都需要時間磨合，「這在勘景第二天，韓方製片也有跟我談，很擔心他們準備不夠」，但他們互相觀察下來，2組人馬其實差異小。

不過有件事讓韓國人很驚訝，就是台灣女性工作人員很多，與韓國非常不同；再來是吃飯的文化，他說：「韓國規定吃飯要1小時，但台灣常常吃半小時而已，他們覺得台灣吃飯太急，而且我們常習慣吃便當，但他們希望能夠坐在室內好好吃飯，我覺得台灣必須要改善這點，但改善有好處也有相對討論的應變措施。」

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