北韓威脅升高！韓「借鏡以哈」模擬攻擊 千名軍警罕見加入演習
北韓近期連續發射飛彈，導致朝鮮半島緊張情事再度升高。為了因應北韓可能發起的襲擊，超過一千名韓國軍人、警方與消防人員27日在韓國首都首爾進行一場罕見的國防演習，演習項目包含穩定供水、供電與通訊設施等。
國際中心楊智傑／綜合報導
《路透社》報導指出，朝鮮半島局勢升高之際，韓國在首都進行了一場罕見的國防演習。首爾市長吳世勳表示，韓國首都首爾距離北韓邊界僅38公里，特別容易受到攻擊，他舉以色列與哈馬斯為例，稱以色列世界級的先進國防系統在哈馬斯使用火砲和原始手段的突襲下無助地崩潰，「這對我們來說是重大警訊」。
吳世勳表示，首爾有940萬人口，約140萬人在當地工作、上學，若北韓突然發動襲擊，那麼軍事能力的優勢未必能好好發揮。在這場演習當中，韓國模擬攻擊了重要的供水設施、電話通訊網路系統與電纜通道等，預計上千名軍警及消防救災人員參與這場模擬攻擊。
對北韓強硬的吳世勳認為，韓國必須擁有自己的核武器，這是消除平壤威脅的唯一方法。不過，韓國總統尹錫悅已排除擁有核武的可能性，並表示強化與美國的軍事聯盟，以及恢復與日本的安全伙伴關係才是首要任務。
在這場演習舉行之前，北韓多次進行了洲際彈道飛彈試射，並且發射了第一枚間諜衛星，導致該區域緊張升高。