姜濤奪「2023最帥臉蛋」亞洲第1名！超狂身分被挖出 曾抱走大獎
2023「世界最美臉蛋」、「世界最帥臉蛋」榜單於今（28）日稍早公布，去年第10名的韓團TWICE台灣籍成員子瑜跌出10名內，今年是第11名；至於「全球百大帥哥」則是由好萊塢男神提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）拿下第1名，第三名則是香港男團MIRROR的成員姜濤，也是亞洲第1。
記者吳雨婕／綜合報導
姜濤是香港男團MIRROR的成員之一，當初在選秀節目《Good Night Show 全民造星》時，人氣就頗高，之後還在該節目拿下冠軍，不僅是歌手還是演員的他，曾來台參與拍攝許多台灣的影視作品，2020年7月來台灣拍攝戲劇《超感應學園》，合作蔡凡熙、劉奕兒、林思廷等人。
同一年，姜濤奪下香港香港四大樂壇頒獎禮上首次奪得男歌手奬項和歌曲大獎，還在「叱咤樂壇頒獎典禮」上，奪下「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」，成了該獎項的最年輕得主，非常風光。而在2022年時，他更與宋芸樺、姚淳耀、魏蔓等人演出台灣電影《我的天堂城市》，9月來台宣傳時，粉絲更是擠爆西門町，只為見他一面。
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