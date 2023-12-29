中華職棒／震撼彈！彭政閔驚傳卸任總教練 中信兄弟平野惠一上台
中信兄弟今（29）日深夜傳出，總教練「恰恰」彭政閔可能卸任的消息，若經由球團正式公佈，將會是兄弟史上最「短命」教頭，只有執教94場就卸任，帶隊不滿一年，執教成績為47勝4和43敗，勝率超過5成以上，不過要回到兄弟隊史，森下正夫只在1992年執教兄弟一整年90場例行賽後就幫兄弟奪冠，辭去職務，而中信兄弟也預計推派日籍教練平野惠一上台。
記者吳政紘/綜合報導
彭政閔球員時期為超級球星，還是被譽為「火星恰」，兄弟在兄弟象2001年第一輪指名他入團，生涯累積出賽1800場，打擊率3成33，192轟，生涯五度打擊王，還有幫兄弟打下二代象三連霸王朝，是兄弟的傳奇球星。
中信兄弟拿下2021、22年中職冠軍2連霸，今年開季前25場比賽是林威助擔任總教練，當時戰績為9勝15敗1和，球團5月10日表示林威助請假，賽後宣布由彭政閔擔任總教練。林威助轉任海外顧問。
不過兄弟教練平野惠一為打擊、守備統籌教練，之後以農場野手發展總監身份任教，今年秋訓，兄弟還特別派他跟老東家歐力士隊「取經」，沒想到，他卻搖身一變成為總教練。
平野惠一選手時期與中信兄弟總教練林威助當過隊友，退役後在阪神虎體系擔任教練，2021年在阪神二軍擔任打擊教練，今年開始正式來台擔任打擊／內野統籌教練。平野惠一教練可望成為兄弟第19任總教練，也是隊史上第4位日籍總教練。
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