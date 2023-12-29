專訪／56歲陳文山單身14年不花錢買春　盛讚無緣的緋聞女友楊繡惠

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這或許和他的家庭有關，排行老二的他個性溫和，從小家裡的懲罰是連坐法，他都會替兄弟著想，不想讓他們受難，長大後也把這樣的心境帶到職場上。而他的手足都已出國定居，只剩他獨自在台灣同住80多歲的父母，「突然間發現他們老了，各方面的能力都在衰退，越來越需要人幫助和照顧。」
哥哥、弟弟在國外很少回來，照顧父母的責任落在陳文山身上，但他認為是應該的，就算兄弟們也不會拿錢回家，他也毫無怨言，反而是檢討自己，「當有一天發現父母都老了，那一刻突然對很多事情的看法跟想法全然改變，會調整自己的角色，說來也慚愧，因為拍戲時間很長，我的父母親非常支持、體諒我，在生活上盡量不麻煩我，正因為這樣，會更心疼他們。」
這重擔也讓陳文山單身至今已經14年，說到底他是不敢談戀愛，因為要照顧父母，不想另一半一起承擔這責任，「畢竟對方也是別人的女兒，我覺得要將心比心，如果今天我要談戀愛，我必須能夠達到我的要求才去做，因為這樣子對誰都不好，原本已經要照顧父母親，還要照顧自己的家庭，我覺得我現在能力不足。」
總之現階段父母就是他的責任，和他傳緋聞的楊繡惠也是以家庭為重未婚，陳文山說：「不知道緋聞是從哪裡冒起，我們有個群組大家感情像是兄弟姐妹，跟她熟後、了解她以後，會發現她有很多別人看不到的面向，她真的是一個很愛家、顧家的人，對父母親非常孝順，我覺得很難得，她現在的狀況就跟我一樣，把父母親當成自己的責任。」言下之意，當前沒有愛的可能。
他形容現在的生活就像出家人，不花錢買春，也不亂約一夜情，笑說：「我怕晚節不保，飛來豔福也不要。」他自認是可以閃婚的類型，為了愛能夠義無反顧，「我不會輕易出手，我會為了真愛勇敢」，但陳文山不想亂浪費別人的時間，現在都會自問一題「是真的想要，還是寂寞？」
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