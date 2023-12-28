密西根州才傳好消息！川普一家拍「聖誕全家福」 梅蘭妮亞卻神隱
積極準備明年美國大選的前總統川普（Donald Trump），在本月遭科羅拉多州最高法院判決剔除其參加初選資格後，昨密西根州最高法院則是駁回類似訴訟，不過近日更受眾人關注的是川普一家在聖誕節的全家福照片合影，其中17歲小兒子的身高和女主人梅蘭妮亞神隱兩點格外引人關注。
國際中心楊智傑／綜合報導
訴訟纏身的川普在今年聖誕假期與家人團聚，一張在社群媒體上的全家福也引發大量討論，川普長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）的未婚妻加法葉（Kimberly Guilfoyle）日前在IG分享一張於海湖莊園的合影，包含川普長子、其未婚妻、小兒子拜倫（Barron Trump）、長女伊凡卡（Ivanka Trump）、其丈夫庫許納（Jared Kushner）以及他們的三個孩子、次女蒂芬妮‧川普（Tiffany Trump）及其丈夫布羅斯（Michael Boulos），
不過這張全家福中，除了女主人梅蘭妮亞不見蹤影外，川普次子艾瑞克（Eric Trump）及其妻子賴拉（Lara Trump）也沒有出現在合照中，倒是梅蘭妮亞的父親維克多·克納夫斯（Viktor Knavs）出現在合照中。
福斯新聞指出，梅蘭妮亞為了照顧母親而沒出現在合照中相當正常，「梅蘭妮亞向來盡心照顧全家人，她選擇聖誕跟年邁的母親一起度過再正常不過。」
除了梅蘭妮亞的缺席外，年僅17歲的小兒子拜倫身高也成為外界關注焦點，目前已經達到200公分的他比190公分的父親還要高出一個頭，外界認為明年就要滿18歲的拜倫將讓梅蘭妮亞更加放心，與川普攜手出席公眾場合，全力為2024選戰拉票。