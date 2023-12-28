胡歌《繁花》翻車！大導演王家衛初次執導電視劇 口碑兩極化
香港導演王家衛享譽影壇，執導的第1部電視劇《繁花》拍攝3年，由胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾主演，一開播就擠下趙露思仙俠劇《神隱》奪冠，不過這部電視劇因為王家衛個人風格強烈，被吐槽像90年代版的《小時代》。
記者羅凌筠／綜合報導
《繁花》裡，胡歌飾演90年代在上海崛起的商人「阿寶」，王家衛鏡頭裡的畫面非常精緻，每一幀截下來就像一幅畫報，但是劇情推進緩慢，加上故事線凌亂，角色繁多，每個人物來去匆匆。
《繁花》的背景是90年代的上海，不過扮演外貿公司業務員的唐嫣，以及扮演風情萬種老闆娘的辛芷蕾，造型充滿濃濃復古味，比較像是30年代穿越過來的，導致觀眾對背景產生錯亂的感覺，影響入戲的節奏。
再來是《繁花》營造神祕留白的感覺，偏向以演員的台詞去交代劇情，每個人物出場虛實交錯，雖然配樂優美，畫面質感有電影規格，但是少了劇情核心主線，成為一個致命傷。
不過王家衛昔日提到，《繁花》的原著小說沒有連貫故事，表面是飲食男女，裡面是山河歲月、時代變遷，書裡共有1千多處留白，「凡是我不想講的，講了為難自己，為難別人的，不響。這也是一種創作者的態度。」
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