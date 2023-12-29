備戰巴黎奧運 賽前考察團赴歐洲了解場地、環境和交通動線概況
為備戰巴黎奧運，協助代表隊掌握最新競賽資訊及規劃提供相關後勤支援，教育部體育署、中華奧林匹克委員會、國家運動訓練中心、國家運動科學中心及培訓隊教練共同籌組「賽前考察團」，預定於明（113）年 1 月 13 日至 21 日前往法國巴黎進行實地考察，拜會巴黎奧運籌備會及蒐集賽會相關競賽資訊，並與駐法國台北代表處及僑界進行座談，商討參與協助支援事項，以作為後續培訓隊備戰及代表團各項組團事務、後勤與運動科學團隊支援配置作業規劃之參考。
記者廖聿偉/綜合報導
體育署表示，由於 2024 巴黎奧運籌備會嚴格限制各國赴巴黎參訪奧運場館之時間、數目及人數，包括參訪時間限定在今（112）年3月至明年 2 月期間，至多僅能參訪 2 次。正式參訪競賽場館數量限制 6 個以內，加上選手村至多7個，同時參訪競賽場館每次人數限制至多為8 人。因此，本次考察將以蒐集各項最新賽會籌備資訊、後勤與運科支援規劃配置及隨行培訓隊教練參訪競賽場館為重點。
本次考察首要拜會巴黎奧運籌備會，聽取有關賽會抵離、賽會交通、賽會註冊、競賽運動等專責部門簡報，掌握最新相關賽會資訊並參訪選手村。另外，為期9天考察活動中，除向巴黎奧運籌備會正式提出實地參訪羽球、柔道、體操、游泳、田徑及網球等6個運動種類競賽場館外，也會實地蒐集輕艇、划船、拳擊、跆拳道、射箭、舉重、桌球、射擊、高爾夫、自由車、馬術、鐵人三項、游泳馬拉松、霹靂舞、滑板、運動攀登及籃球3對3等17個運動種類，競賽場館座位位置及周邊環境和交通動線概況，提供培訓隊掌握競賽場館相關資訊。
體育署表示，為更完善組團事務與後勤支援，本次考察行程中也將與駐法國代表處及法國僑界代表進行座談，除說明考察目的與組團作業準備外，也希望掌握赴法參賽期間應注意事項，同時進一步商談可協助後勤支援相關準備事務，包括代表團和國家運動訓練中心、國家運動科學中心在辦理運科支援、膳食採購、交通運送、租用場地，以及籌組僑胞加油團等事宜，以利比賽期間提供立即性的後勤支援，共同協助選手爭取最佳成績。