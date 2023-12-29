台灣最強風景區不是日月潭！新王者「330萬人朝聖」　遊客評價曝

跨年超商優惠！全家今起美式、拿鐵買1送1　7-11美式25元喝到元旦

▲迎接2024年！跨年超商咖啡優惠開跑，全家今起除了有特大美式買1送1外，APP還可領取單品美式、拿鐵買1送1券；7-11明日起寄杯濃粹美式買7送7，平均單杯特價25元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲迎接2024年！跨年超商咖啡優惠開跑，全家今起除了有特大美式買1送1外，APP還可領取單品美式、拿鐵買1送1券；7-11明日起寄杯濃粹美式買7送7，平均單杯特價25元。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

倒數兩天迎接2024年！跨年超商咖啡優惠開跑，全家今起除了有特大美式買1送1外，APP還可領取單品美式、拿鐵買1送1券，兌換期限可換到元旦，寄杯咖啡則有特濃拿鐵55杯2024元，單杯原價65元、特價37元。7-11則是12月30日起至1月2日，寄杯濃粹美式買7送7，平均單杯特價25元，元旦門市有特大美式買2送2、特大杯拿鐵買2送1，可搭配滿額折優惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡全家

📍門市｜12月29日至2024年1月1日

◾ 特大美式買1送1（原價60元、特價30元）

📍APP隨買跨店取ㅣ12月29日至2024年1月1日

◾私品茶40元飲品25杯488元，原價40元、特價20元

◾私品茶55元飲品18杯588元，原價55元、特價33元

◾私品茶65元飲品15杯588元，原價65元、特價40元

◾Fami!ce霜淇淋20入588元，原價49元、特價30元

◾大杯特濃經典美式65杯，原價55元、特價32元

◾大杯特濃經典拿鐵55杯2024元，原價65元、特價37元

◾大杯經典美式27杯+大杯單品美式27杯2024元

◾大杯經典拿鐵23杯+大杯單品拿鐵23杯2024元

▲寄杯咖啡美式、拿鐵通通優惠。（圖／全家提供）
▲2024跨年夜，全家寄杯咖啡美式、拿鐵通通優惠。（圖／全家提供）
▲寄杯咖啡美式、拿鐵通通優惠。（圖／全家提供）
▲2024跨年夜，全家寄杯咖啡美式、拿鐵通通優惠。（圖／全家提供）
◾FamiCollection天然水610ml 買1送1

◾WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕買1送1

◾農心起司風味辛炒麵買1送1

◾長榮嚴選商務艙果鋪物語米果隨手包買1送1

◾加倍佳壁虎造型酸甜軟糖買1送1

▲全家康康五優惠。（圖／全家提供）
▲全家本週康康五優惠，2024跨年有特大美式買1送1。（圖／全家提供）
📍APP優惠趣領券｜12月29日至2024年1月1日

◾大杯單品美式買1送1優惠券，限量50萬張

◾大杯單品拿鐵買1送1優惠券，限量50萬張

◾霜淇淋2支59元優惠券，限量30萬張

🟡7-ELEVEN

📍門市｜即起至2024年1月9日

◾大杯拿鐵、厚乳拿鐵、大杯熱卡布奇諾、珍珠含奶全系列、現萃茶奶茶，任選第2杯6折

📍門市｜12月28日至2024年1月1日

◾GODIVA迦納熱巧克力2件140元，原價99元、特價70元

◾精品微醺威士忌拿鐵169元，原價189元、特價90元

📍APP｜12月30日至2024年1月2日

◾濃萃美式買7送7，每日限量2萬組（原價50元、特價25元）

◾濃萃拿鐵買7送3，每日限量2萬組（原價60元、特價42元）

◾西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡買4送3，每日限量1萬組（原價80元、46元）

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶買4送3，每日限量1萬組（原價60元、特價35元）

◾香鑽水果茶買4送3，每日限量1萬組（70元、特價40元）

◾精品小農水果冰磚買1送1，每日限量1萬組（原價120元、特價60元）

◾大杯精品美式同品項買7送7，限量4萬組（原價100元、特價50元）

◾大杯精品拿鐵同品項買7送4，限量2萬組（原價110元、特價55元）

◾中杯精品美式同品項買7送7，限量4萬組（原價80元、特價40元）

◾中杯精品拿鐵同品項買7送4，限量2萬組（原價90元、特價45元）

◾精品冰燕麥拿鐵2杯120元，限量2萬組（原價110元、特價55元）

▲7-11跨年夜寄杯咖啡買7送7、濃粹拿鐵買7送3。（圖／7-11提供）
▲7-11跨年夜寄杯咖啡買7送7、濃粹拿鐵買7送3。（圖／7-11提供）
📍門市｜2024年1月1日至2024年1月3日

◾特大杯美式買2送2，原價60元、特價30元

◾特大杯拿鐵買2送1，原價70元，特價47元

◾熱咖啡珍珠歐蕾買2送2，原價75元、特價38元

◾香鑽水果茶買2送2，原價70元、特價35元

咖啡優惠可搭配滿額立折，會員買12大類指定商品單筆滿222元立折22元、滿999立折110元；結帳金額滿999元另有禮物4選1（舒潔VIVA速效廚房紙巾、Kitty50週年磁鐵10入、中杯精品美式咖啡2杯、babydream濕巾1串3入）

▲7-11元旦限時滿222元折22元，滿999元加送好禮4選1。（圖／業者提供）
▲7-11元旦限時滿222元折22元，滿999元加送好禮4選1。（圖／業者提供）

7-11跨年限3天！寄杯咖啡「買7送7」　珍奶35元、燕麥拿鐵半價

全家元旦優惠來了！美式、拿鐵買1送1「限3天」　 咖啡55杯2024元

7-11美式、拿鐵買1送1！厚乳拿鐵33元喝到跨年夜　全家泡麵買1送1

元旦賣場優惠！全聯「123款買1送1」含衛生紙　沖泡咖啡也買1送1

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選