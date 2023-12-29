割喉案「同校學生發聲了」！揭校外警察、89聚集：不是我們做錯事
新北某國中近日發生校園悲劇，一名國三男同學25日遭到別班學生用彈簧刀攻擊身亡，事件已經邁入第4天，外界除了針對教育體制改革問題討論外，當事人的社群也遭到起底。對此，一名自稱同校的女學生在社群上透露，隨著案件被大肆宣揚，加害者及加害者父母成為不理性發言者宣洩情緒的管道，連帶也影響了校內的學生，校門外出現不少警車以及8+9聚集，直言「我們明明不是加害者，也不是被害者，可是你們的這些作為卻影響到我們」。
記者張嘉哲/綜合報導
該名女同學表示「事發當天新聞及網路都不斷散播資訊，加害者及加害者父母也被肉搜出來，網路上不斷有人在對他們施壓，我想說，不論他們的態度多麽囂張，不論他們做的事有多離譜，這起案件都不該被拿出來大肆宣揚，也不該成為不理性發言者宣洩情緒的管道」。
「你們在網路上的發言也許不會影響到自身安全，也許更不用負法律責任，可是我們這些校內的學生呢？」女學生提到「今天一早學校對面停著三台警車，不斷有8+9聚集叫囂，我們明明不是加害者，也不是被害者，可是你們的這些作為卻影響到我們。」
女學生無奈的說「有人說我們這種爛學校為什麼不乾脆夷為平地蓋新建築，但你不明白這所學校裡，大部分都是安分守己的學生，凡事都不能以偏概全，明明做錯事的不是我們，但承擔這些輿論壓力的卻是我們，現在我們身著校服只會被別人嗤之以鼻」。
女學生說「發生這件事，其實我們比你們任何一個人都更感到悲憤，我們也是真心希望網路上那些肉搜別人和不理性的發言能夠減少，身處學校感到不安的是我們，所以拜託各位，發表言論前先用用大腦吧，否則你們和那些不知廉恥的國中生也是一樣的」。