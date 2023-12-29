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歐陽娜娜被爆「一人養全家」　3姊妹合體親揭背後金主是她

▲歐陽娜娜（右）被傳一人養全家，歐陽妮妮親解家中背後金主。（圖／歐陽妮妮微博）
▲歐陽娜娜（右）被傳一人養全家，歐陽妮妮親解家中背後金主。（圖／歐陽妮妮微博）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人歐陽龍和傅娟婚後育有3個女兒，分別是歐陽妮妮、娜娜、娣娣，3人跟著爸媽腳步進入演藝圈，由於歐陽娜娜知名度及作品最多，日前網路上出現「娜娜從小一個人賺錢養家」傳聞。對此，3姊妹最近合體，親解家裡金主為何人。

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▲歐陽娜娜（左二）被傳是家中主要經濟來源，歐陽妮妮（左一）曾公開抱怨歐陽龍（中）對娜娜偏心。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）
▲歐陽娜娜（左二）被傳是家中主要經濟來源，歐陽龍（中）日前出席活動為此闢謠。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）
近日歐陽家3姊妹合體回答網友的問題，被問到網路上傳聞「娜娜從小一個人賺錢養家」，歐陽娜娜先回「我希望我自己可以」，歐陽妮妮接著說：「各位錯了，養我們的人是媽媽」，不過傅娟則虧說，小女兒歐陽娣娣看起來想養姊姊，讓歐陽娣娣全程笑而不答。歐陽妮妮開玩笑表示，像現在歐陽娜娜回學校念書，「養家的人現在重擔就在我身上了。」

▲歐陽妮妮（上至下）、歐陽娜娜、歐陽娣娣姊妹情深。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）
▲歐陽妮妮（上至下）、歐陽娜娜、歐陽娣娣姊妹情深。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）
歐陽娜娜也分享姊妹間的約定，就是誰賺錢誰就要買禮物給家人，更透露，她和姊姊共用一個外送、叫車平台，可見日常小開銷不分你我，足以見姊妹倆的好感情。

對於傳言，歐陽龍先前出席活動時就有闢謠，「關於小孩收入，並不是外界理解，小孩財務都獨立，全家都自食其力」，他表示雖自己然不清楚娜娜的收入，但女兒從小就努力奠定自己的價值，也希望大家多鼓勵努力的人。

▲歐陽妮妮透露媽媽才是養她們的人。（圖／微博）
▲歐陽妮妮（中）透露媽媽才是養她們的人。（圖／微博）
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