▲70歲阿嬤輕摔大腿嚴重骨折　醫師鎖鋼釘竟然「鎖不緊」

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骨折疼痛才知骨鬆不如提早預防 主動檢查發現骨鬆趕快治療三軍總醫院骨科部主任醫師沈培弘表示，骨鬆是沉默疾病，沒有發生骨折前，大部分病人都不知道骨質出狀況，當骨折引發劇烈疼痛就醫治療，才知道自己罹患骨鬆，因此高風險族群必須特別小心，例如年長者、停經女性、具家族史、體重過輕、長期使用類固醇、吸菸喝酒等，都很容易陷入骨鬆危機。
沈培弘主任提醒，高風險族群要注意骨質健康，除穩定且足量鈣質與維生素D攝取外，也要注意預防摔倒，一旦察覺身高變矮、貼牆站立時頭碰不到牆有駝背跡象、長期不明下背部疼痛，要趕快到醫院檢查，藉由DXA骨密度檢測得出T值在-1至-2.5之間就已屬於骨質缺失，如果低於-2.5就確診罹患骨質疏鬆症，最好馬上用藥治療。
減少流失與促進生成穩固骨質 必要時最好先加速骨密度提升沈培弘主任表示，身體維持骨頭健康，會由蝕骨細胞破壞舊骨骼，由成骨細胞長出新骨骼，但隨著年紀增加骨頭生成越來越慢，骨質流失也快，骨密度也就不斷降低，骨鬆治療藥物基於上述兩項機制，區分成「減少骨質流失」及「促進骨質生成」兩大類，前者用來阻擋蝕骨細胞，降低骨骼流失量，後者刺激成骨細胞活化加速新骨生成。
沈培弘主任提到，健保給付規定，骨密度T值在-2.5以下，加上有一處脊椎壓迫性骨折或髖部骨折，會先給付減少骨質流失藥物，如果用藥反應不佳，再次發生骨折，才會給付促進骨質生成藥物，但臨床上常有骨密度狀態非常差的病人，直接手術恐增加手術失敗風險，在非急迫狀態下，會建議先使用促進骨質生成藥物加速骨密度提升。
長期穩定治療減少50%骨折風險 國際研究提醒不要擅自中斷用藥沈培弘主任強調，治療骨鬆最重要的就是長期用藥，千萬不要擅自中斷，穩定用藥至少能減少40%至50%骨折風險。在2023年骨質疏鬆症、骨關節炎和肌肉骨骼疾病世界大會(WCO-IOF-ESCEO)中有一項研究指出，分析美國Medicare大型醫療保險資料庫，約50萬名接受骨鬆治療病患，只要長期接受治療，不論使用哪一種藥物，都能有效降低骨折風險，如果有任何困難，都一定要主動提出與醫師討論，才能找到最適合自己的解決方法。
骨鬆病患須長期照護關懷 三總主動出擊社區衛教注意危險因子沈培弘主任補充，骨鬆已被視為慢性病，病患須要長時間照護與關懷，三軍總醫院不斷針對骨鬆與相關疾病提高醫療品質與預防宣導，每一位骨科醫師都有接受骨鬆治療訓練，能夠幫助骨鬆病患改善疾病，骨科部也會主動出擊，到社區進行衛教，提醒民眾注意骨骼健康，呼籲已有高風險因子族群要盡快就醫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60413
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