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中華職棒／彭政閔去意已決！兄弟陣中再無「三連霸」時期球員

▲中信兄弟主帥彭政閔傳出卸任，由平野惠一擔任總教練。（圖／兄弟提供）
▲中信兄弟主帥彭政閔傳出卸任，由平野惠一擔任總教練。（圖／兄弟提供）

記者張志宇/綜合報導

本季中信兄弟換帥風波不斷，先是在5月宣布由兄弟三連霸時期主將彭政閔接任兵符，但隨著在今年三連霸失利，與彭政閔辭意堅定，兄弟也將在今（29日）宣布新任主帥人選，就讓《NOWnews今日新聞》帶讀者回顧彭政閔在球員時期的豐功偉業。

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彭政閔出生於高雄，高中就讀當時南部強權美和高中，隨後在2001年1月6日以狀元之姿加盟兄弟象（中信兄弟前身），在19年的職棒生涯可說是獲獎無數，且自律的訓練精神與當時職棒假球的環境下卻能出淤泥而不染的態度，更被國人稱作為「中職先生」或「國民球星」。

若是要談起彭政閔對中華職棒的貢獻，時間來到2009年，當年中華職棒工會重組第一年，彭政閔便直接表態「如果國內棒球景氣好轉，即使老闆不認同，我也會第一個跳出來加入」，彭政閔的此舉動，幫助當時許多年輕球員有勇氣加入工會，並勇於與資方溝通和談判，這可說是開啟台灣棒球的新篇章。

此外談起彭政閔的國際賽表現，相信不少球迷也都津津樂道，先從2008年北京奧運說起，當年「中韓戰」中華隊在開局就以0:8落後，但彭政閔身為該屆賽事的領袖級人物，在2局下半出其不意的偷點，成功跑出內野安打點燃中華隊攻勢，恰恰在6局下半敲出安打攻下中華隊第8分，中華隊追到8：8平手，只可惜韓國7局上再攻下超前分，中華隊以8：9惜敗韓國。

隨後2013年世界棒球經典賽，彭政閔不僅承擔起台灣隊長的大任，更在首戰面對澳洲時化身為「鋼鐵人」，先是在首局敲出安打幫助中華隊先馳得點，並在5局上在一壘守備時，以肉身擋下不規則彈跳，大聯盟官網更以「鋼鐵人」的封號稱呼彭政閔。

彭政閔生涯19年皆效力於中信兄弟，共出賽1800場，交出2044安、192轟、1146次保送、打擊率0.333、上壘率0.431、得分1090次與231次盜壘，其中得分、保送、上壘率目前都為中華職棒聯盟紀錄，也曾在2003、2004、2005、2008、2010拿下打擊王，並在2010年拿下年度最有價值球員，其中在明星賽人氣王方面，彭政閔更是完成史無前例的壯舉，在2005年至2019年拿下明星賽人氣王15連霸。

在冠軍戒指方面，彭政閔在進入職棒首年就隨隊奪冠，便幫助兄弟開啟3連霸王朝（2001年至2003年），隨後也在2010年再度捧起冠軍，但隨著彭政閔請辭主帥一職，也代表兄弟最後一位曾參與過3連霸的球員離隊，可說是十分惋惜。

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