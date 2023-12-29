中華職棒／彭政閔去意已決！兄弟陣中再無「三連霸」時期球員

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若是要談起彭政閔對中華職棒的貢獻，時間來到2009年，當年中華職棒工會重組第一年，彭政閔便直接表態「如果國內棒球景氣好轉，即使老闆不認同，我也會第一個跳出來加入」，彭政閔的此舉動，幫助當時許多年輕球員有勇氣加入工會，並勇於與資方溝通和談判，這可說是開啟台灣棒球的新篇章。
此外談起彭政閔的國際賽表現，相信不少球迷也都津津樂道，先從2008年北京奧運說起，當年「中韓戰」中華隊在開局就以0:8落後，但彭政閔身為該屆賽事的領袖級人物，在2局下半出其不意的偷點，成功跑出內野安打點燃中華隊攻勢，恰恰在6局下半敲出安打攻下中華隊第8分，中華隊追到8：8平手，只可惜韓國7局上再攻下超前分，中華隊以8：9惜敗韓國。
隨後2013年世界棒球經典賽，彭政閔不僅承擔起台灣隊長的大任，更在首戰面對澳洲時化身為「鋼鐵人」，先是在首局敲出安打幫助中華隊先馳得點，並在5局上在一壘守備時，以肉身擋下不規則彈跳，大聯盟官網更以「鋼鐵人」的封號稱呼彭政閔。
彭政閔生涯19年皆效力於中信兄弟，共出賽1800場，交出2044安、192轟、1146次保送、打擊率0.333、上壘率0.431、得分1090次與231次盜壘，其中得分、保送、上壘率目前都為中華職棒聯盟紀錄，也曾在2003、2004、2005、2008、2010拿下打擊王，並在2010年拿下年度最有價值球員，其中在明星賽人氣王方面，彭政閔更是完成史無前例的壯舉，在2005年至2019年拿下明星賽人氣王15連霸。
在冠軍戒指方面，彭政閔在進入職棒首年就隨隊奪冠，便幫助兄弟開啟3連霸王朝（2001年至2003年），隨後也在2010年再度捧起冠軍，但隨著彭政閔請辭主帥一職，也代表兄弟最後一位曾參與過3連霸的球員離隊，可說是十分惋惜。
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