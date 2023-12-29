跨年完怎回家？散場攻略4搭車區必收藏 55688推「跨年應援車隊」
2024跨年夜即將登場，參加跨年活動的民眾在HIGH完後，總要面對「如何順利回家？」的難題，55688集團宣布，旗下台灣大車隊在全台推出「跨年應援車隊」，讓民眾歡慶跨年後有便利的交通服務；為解決尖峰時段不易叫到車的情況，55688 APP近期推出的「優先叫車服務」可以幫助民眾更快找到合適車輛，不論是續攤或返家，都是跨年夜搭乘選擇。
記者許若茵／台北報導
台灣大車隊在台北、桃園、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮等跨年晚會地點設有搭車區，民眾可在指定區域輕鬆搭乘計程車。其中台北市政府廣場「台北最HIGH新年城」跨年活動，預計有超過10數萬人湧進現場，周邊自31日晚間7時至隔日凌晨3時進行交通管制。為方便民眾搭乘，台灣大車隊分別在忠孝東路五段與松山路口、仁愛路四段與安和路口、基隆路和松隆路口以及基隆路和樂利路口，設置計程車搭車區。
55688也宣布日前的聖誕「送愛特派車」活動，把車資與驚喜客製專車的10%營收捐贈給「中華民國快樂學習協會」與「台灣世界展望會」兩家公益團體，幫助弱勢與偏鄉小朋友。快樂學習協會魏毓珊秘書長表示，捐款將被用於弱勢小朋友的課後照顧與陪伴，包括餐點費用、老師鐘點費等。這些支持將在孩子們的成長過程中扮演關鍵的角色，為他們提供更好的學習環境和生活品質，讓每一個孩子都能夠擁有充實的未來。
台灣世界展望會侯姿羽處長也說，感謝這次55688集團愛心響應「紅包傳愛」行動，將部分所得捐入平安紅包，支持國內遭受急難、意外、疾病的特殊景況家庭度過難關，提供生活及心靈上的關懷。紅包傳愛專案致力於幫助國內弱勢兒童，為他們提供「助學、健康、平安、希望」等紅包，協助他們在「就學資源、均衡營養、家庭紓困、技能學習」方面的需求。透過這次合作，展望會就能為更多需要幫助的孩子們帶來希望和溫暖，實現愛心傳遞的使命。