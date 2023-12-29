日職／「令和怪物」佐佐木朗希想挑戰大聯盟 與羅德續約陷僵局
有著「令和怪物」之稱的佐佐木朗希，與千葉羅德海洋的續約陷入僵局，確定要明年球季才有機會將合約談妥，據消息人士指出，佐佐木朗希在休賽季期間一直向球團主張自己挑戰大聯盟的念頭，但若是羅德在今年球季讓佐佐木朗希赴美挑戰，將對球團十分不利，因大聯盟自2016年起就設定了海外球員未滿25歲或者職業生涯不滿6年，就只能簽下小聯盟合約的規定。
記者張志宇/綜合報導
根據日本職棒（NPBL）與大聯盟在2016年達成的協議規定，如果未滿25歲（佐佐木朗希今年22歲）、或年資不滿6年的話，只能簽訂小聯盟約，包含簽約金和年薪在內等等，每年最多只有500萬美元（約1.5億台幣），且佐佐木朗希在2026年休賽季之前，也無法簽下大型合約。
若以山本由伸為例子，山本由伸在滿25歲情形下挑戰大連，便與洛杉磯道奇簽下12年3.25億美元的合約，也讓歐力士球團獲得高達約5000萬美元的入札金，反觀若是佐佐木朗希挑戰大聯盟僅能簽下小聯盟約，不僅薪資待遇比日本差，羅德球團更只能拿到少許的入札金補償。
對於佐佐木朗希挑戰大聯盟，羅德球團是持開放愛度，但球團內部認為佐佐木朗希在3年的一軍生涯中，沒有一年是能夠完整出賽，本季就因左斜腹肌肉拉傷三度脫離一軍賽場只有91局投球，生涯單季最多投球局數為去年的129.1局。
佐佐木朗希本季只出賽15場共主投91局，拿下7勝4敗、防禦率1.78、135次三振，被打擊率為0.161，每局被上壘率為0.75。
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