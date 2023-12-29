▲鼾聲如雷枕邊人連夜逃　作家H靠新型微創手術搶救婚姻

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呼吸中止症作祟 不能呼吸、恐危及大腦！禍不單行，作家H又發現記憶力下降、高音唱不上去，打呼打到一半突然不能呼吸！上網爬文得知打鼾與睡眠呼吸中止症密切相關，擔憂大腦退化甚至失智影響文字工作者職涯，當晚就爆發憂鬱症！
為了改善症狀，作家H於2017年接受正顎手術處理睡眠呼吸中止症。適逢今年底梅開二度，他為避免伴侶消失舊事重演，決定先配戴市售的止鼾頭套，沒想到隔天起床後頭套不自覺的被扯掉，根本戴不住！
作家H四處向人請益止鼾手術經驗，一位朋友接受傳統手術，未料切除鼻息肉與鼻中膈彎曲部分，鼻血流不停！術後吃止痛藥、貼繃帶好幾天不能正常呼吸，相當辛苦。
曲折求診路 雙波長止鼾雷射雙管齊下成功治療輾轉經朋友推薦前往知名診所進行DISE睡眠內視鏡檢查，並經過耳鼻喉科陳伯岳醫師的詳細解說後，作家H決定接受雙波長止鼾雷射手術來改善長期打鼾的困擾，在安全的輕度舒眠麻醉下，雙波長止鼾雷射可同時處理過長容易震動的軟顎以及肥大的鼻息肉問題，手術過程中沒有動刀的不適感，術後恢復快，呼吸道暢通，大腦也變得靈活。鼾聲檢測指數更從91降到最低6，連淺眠怕吵、對聲音極度敏感的未婚妻都能一夜好眠。
打呼成因在於人睡著的時候，氣流通過縮小的上呼吸道，而引起鼾聲。知名診所耳鼻喉科醫師陳伯岳說明，打呼與體重、年紀、性別、基因、咽喉或下巴結構、經常菸酒、服用藥物種類有關。睡覺打呼是許多人都出現過的生理現象，根據統計，40~60歲當中，約有60%男性睡覺時會出現打呼，女性為28%。若打鼾超過60－70分貝，不僅影響枕邊人，甚至伴隨呼吸中止症、缺氧，恐影響心腦血管健康，建議積極治療。
打鼾有多嚴重？ 三大類檢測精確測定呼吸治療師卓承翰表示，打鼾檢測有三大類方式，包括：
- 呼吸道X光檢測：呼吸道電腦斷層、側頭顱X光影像。
- 鼾聲及呼吸中止檢測：測舌肌力與舌耐力，搭配居家睡眠檢測儀器，讓患者在家就能輕鬆檢測（免跑大醫院睡一晚）
- DISE睡眠內視鏡檢查：睡眠內視鏡可以模擬病患在家睡著的狀態，幫助醫師判斷打呼的原因、塌陷位置與狀況，提供精準的治療建議。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60367
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