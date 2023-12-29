柯文哲稱當選改成有償外交　外交部駁斥：早已揚棄金援外交

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外交部指出，「臺灣模式」是以聯合國永續發展目標（SDGs）為核心，以符合邦交國的需求出發，運用我國的強項，不論是傳統的農業、養殖業，或是先進的資通訊及醫療領域，透過派遣技術團實地赴友邦進行技術合作，以及運用投資融資、國際教育訓練及人道援助等方式，執行各項援外計畫，而合作成果廣獲友邦肯定。近來外交部更強調公私部門合作，邀請我國廠商共同參與援外工作，以達致企業丶友邦與我國互惠共榮的新發展模式。
外交部強調，執行各項援外工作均依據「國際合作發展法」規定，逐年公布援外工作的進展與成果，預算亦經立法院審議後執行，過程公開透明。柯主席所稱之「金援外交」早為政府揚棄，實為與當前作法相悖之謬論。外交部對此不實評論深表遺憾，並呼籲各界共同支持我國援外工作，讓台灣成為國際不可或缺的發展夥伴，進一步彰顯我國為國際良善力量的正面形象。
另外，關於國民黨總統候選人侯友宜批對外貿易協定停滯不前，外交部指出，爭取參與國際經貿整合機制是政府重要政策，外交部及經貿相關部會均全力推動，同時亦強化與主要貿易夥伴洽談實質雙邊經貿合作。但眾所週知，各項努力持續受到中國惡意阻撓。
外交部舉例，CPTPP之前身係「跨太平洋夥伴協定」（Trans-Pacific Partnership, TPP），該協定早於國民黨執政時的2008年便在美國主導下開始談判，至2016年為止8年間，儘管當時兩岸已有ECFA及其他經貿談判，但並未改變我國無法爭取加入或成功申請的挑戰，而「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）亦是2012年就啟動，當時我國同樣無法申請加入。
外交部指出，根本沒有所謂中國善意有助我國加入區域整合一事；無論在政治或經濟上，北京自始自終都以封鎖台灣國際空間為目標。相反的，靠台灣本身的實力及國際鏈結，才是我國參與經濟整合的有效方法。近年來中國擴張主義野心外露，加上美、歐各國主流思維重視經濟安全及供應鏈韌性，不但重新審視與中國之經貿風險，也更加肯定台灣在全球供應鏈的關鍵地位。
外交部重申，自蔡英文總統上任以來，推動「從台灣走向世界」，除已於2021年提出CPTPP入會申請，今（2023）年更成功洽簽「台美21世紀貿易倡議協定」、「台加投資促進及保障協議」、「台英提升貿易夥伴關係協議」，而台韓避免所得稅雙重課稅協定已生效、台美避免雙重課稅機制也有重大進展，都是「靠自己不靠中國」取得成功的最佳例證。
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