劉亦菲走紅毯沒修圖「贅肉跑出來」 官方照P成刀下巴、細手臂
36歲大陸女星劉亦菲以清秀五官、空靈氣質享有「神仙姐姐」美譽，電視劇代表作有《仙劍奇俠傳》、《神鵰俠侶》、《天龍八部》，被迪士尼相中演出真人版《花木蘭》後國際知名度大開。近日劉亦菲亮麗出席頒獎典禮紅毯，無修圖現場照卻被拍出雙下巴，被網友質疑發福，認為她過去清新脫俗的樣貌不再。
記者楊穎軒／綜合報導
劉亦菲昨（28）日現身澳門電影（電視）節，繼去年以《夢華錄》拿下最佳女主角獎後，再以《去有風的地方》蟬聯金蓮花獎視后，此前，她以一襲平口釘珠刺繡禮服踏上紅毯，小露香肩和鎖骨，不過幾張原始照片，原本的瓜子臉豐滿一些，微微出現兩層下巴，雙臂也顯得肉感，貌似變得福態。
而劉亦菲事後在微博分享官方精修圖，下巴和手臂稍微經過修飾，香港媒體和大陸網友毒舌評論劉亦菲，「臉蛋上皮膚稍變鬆馳，驚現雙下巴的陰影，青春脫俗的形象破裂，令影迷們大跌眼鏡」、「這粗壯的手臂，為什麼大家對劉亦菲那麼寬容？内娛又不缺美女」、「劉亦菲好肥」！
然而，也有一半以上的網友大讚劉亦菲美若天仙，不會執著忽胖忽瘦的體質：「劉亦菲也太好看了」、「自然大氣的美，很大方」、「就是很美啊！她帶給我的感覺就是一點都不為這些東西焦慮，心態特別鬆弛」！
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