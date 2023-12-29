中國招待安徽同鄉會旅遊涉介選案 北檢聲押2人失敗研議抗告
台北地檢署偵辦台北市安徽省同鄉會揪團赴中國安徽旅遊，疑有中國介選情事，昨凌晨向法院聲請將同鄉會宋姓理事長、李姓前秘書長羈押禁見，但台北地院晚間裁定李男30萬元交保並境管，宋8萬元交保。北檢今（29）日開會研議是否抗告。
記者潘千詩／台北報導
檢方掌握，李、宋、葉等3人均為台北市安徽省同鄉會幹部，受中共安徽省台辦、統戰部等單位委託，邀約、安排同鄉會成員及親友共27人，以新台幣1萬6000元的低價團費旅遊安徽，在今年10月29日至11月5日旅遊期間，食宿、交通全由中國資助、招待；李姓前秘書長、台辦人員在餐會中，要求團員支持特定政黨或特定總統候選人，且李男還從大陸地區取得人民幣3萬元，返台後存入銀行。
北檢27日指揮台北市調處、大同分局兵分8路搜索，約談宋姓理事長、李姓前秘書長、葉姓顧問等18人到案，檢察官偵訊後認為，李姓、宋姓被告2人涉犯《反滲透法》第7條、《總統副總統選舉罷免法》第86條第1項、《公職人員選舉罷免法》第99條第1項受滲透來源委託、指示、資助，而對有投票權之人行賄等罪嫌重大，有勾串、淹滅證據之虞及羈押必要，向法院聲請羈押禁見。至於葉男則以5萬元交保，其餘人請回。