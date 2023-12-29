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天氣預報／今最冷14.5度！跨年降溫、2地區降雨　元旦連假天氣曝

▲2023最後一天上班日，今（29）平地最低溫在彰化芬園14.5度。跨年夜當天東北季風增強，北台灣低溫攝氏14至15度。（圖／NOWnews資料照）
▲2023最後一天上班日，今（29）平地最低溫在彰化芬園14.5度。跨年夜當天東北季風增強，北台灣低溫攝氏14至15度。（圖／NOWnews資料照）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（29）日為2023最後一天上班日，水氣相較昨天減少許多，局部迎風面地形才有降雨機會，清晨低溫在西半部西區略微明顯，最低溫在彰化芬園14.5度，中南部日夜溫差明顯，明天元旦連假第一天東半部有短暫降雨機會，氣溫持續回升，不過跨年夜當天東北季風增強，大台北、東半部有局部降雨機會，跨年夜至元旦清晨，北台灣低溫攝氏14至15度，其它地區低溫攝氏17至18度。

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氣象專家彭啟明預報指出，今天清晨低溫在西半部地區略為明顯，主要是因為西半部的水氣有減少，在晴空輻射冷卻的作用上就略為明顯。雖然沒有很強的冷空氣在影響，但在氣溫跟濕度上能看出在新竹以南到屏東平地低溫極值都比北部還要來的明顯，最低在彰化芬園14.5度，感受略為寒冷。

今天受微弱東北季風影響，環境水氣相較於昨天也減少了許多，只有在北部及東半部地區有較多雲量，在局部迎風面地形上才有比較高的降雨機會。在中南部的天氣則普遍是晴到多雲的穩定天氣。至於在氣溫方面，北部白天高溫可以上升到19至22度、中部及東部24至26度、南部25至28度。加上清晨的低溫狀況，在中南部地區白天高溫雖然較溫暖，但在清晨有相對較低溫涼冷的情形，日夜溫差明顯。提醒大家早起出門要留意穿搭，避免感冒著涼。

元旦連假第一天，明天環境東北季風減弱，台灣附近沒有明顯天氣系統在直接影響。不過在預測上會逐漸有鋒面建立在東部海面上，並逐漸遠離，主要受影響的是東半部地區，全天雲量都比較多，並且也會有短暫降雨的機會。中北部地區也會受到一些水氣增多影響雲量較多，但反而沒有明顯降雨機會，其餘各地大致是多雲到晴的天氣。氣溫方面則是持續在回升。

到了後天也就是跨年當天，東北季風增強南下，這波東北季風所夾帶的環境是比較乾的。天氣上只有在迎風面的大台北還有東半部是雲量比較多，且有局部短暫降雨的機會，其餘各地都是晴時多雲穩定的天氣，整體來說跨年當天的天氣是相當不錯的。

▲今全台有雨，跨年當天受冷空氣影響，北台灣降溫明顯，且東部、北海岸降雨機率高。（圖／中央氣象署提供）
▲跨年當天受冷空氣影響，北台灣降溫明顯，且東部、北海岸降雨機率高。（圖／中央氣象署提供）
到了元旦持續受到東北季風影響，環境水氣再轉更少一些，目前看來還是在大台北及東半部有較多雲量，但降雨機會降低許多，其餘各地持續是晴到多雲穩定天氣。比較需要留意的是在元旦當天的氣溫，再西半部地區容易受到輻射冷卻作用影響，會早氣出門活動的朋友們要多加留意，並在安排跨年活動多加關注天氣資訊。

中央氣象署指出，跨年當天冷空氣來襲，白天高溫北台灣降至攝氏19至20度，其它地區攝氏24至26度，跨年夜至元旦清晨，北台灣低溫攝氏14至15度，局部地區下探攝氏11至12度，其它地區低溫攝氏17至18度。

▲跨年將有冷空氣侵襲，各地氣溫驟降，尤其北台灣降溫明顯，預估只有攝氏14度甚至更低。（圖／中央氣象署提供）
▲跨年將有冷空氣侵襲，各地氣溫驟降，尤其北台灣降溫明顯，預估只有攝氏14度甚至更低。（圖／中央氣象署提供）

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