天氣預報／今最冷14.5度！跨年降溫、2地區降雨　元旦連假天氣曝

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今天受微弱東北季風影響，環境水氣相較於昨天也減少了許多，只有在北部及東半部地區有較多雲量，在局部迎風面地形上才有比較高的降雨機會。在中南部的天氣則普遍是晴到多雲的穩定天氣。至於在氣溫方面，北部白天高溫可以上升到19至22度、中部及東部24至26度、南部25至28度。加上清晨的低溫狀況，在中南部地區白天高溫雖然較溫暖，但在清晨有相對較低溫涼冷的情形，日夜溫差明顯。提醒大家早起出門要留意穿搭，避免感冒著涼。
元旦連假第一天，明天環境東北季風減弱，台灣附近沒有明顯天氣系統在直接影響。不過在預測上會逐漸有鋒面建立在東部海面上，並逐漸遠離，主要受影響的是東半部地區，全天雲量都比較多，並且也會有短暫降雨的機會。中北部地區也會受到一些水氣增多影響雲量較多，但反而沒有明顯降雨機會，其餘各地大致是多雲到晴的天氣。氣溫方面則是持續在回升。
到了後天也就是跨年當天，東北季風增強南下，這波東北季風所夾帶的環境是比較乾的。天氣上只有在迎風面的大台北還有東半部是雲量比較多，且有局部短暫降雨的機會，其餘各地都是晴時多雲穩定的天氣，整體來說跨年當天的天氣是相當不錯的。
到了元旦持續受到東北季風影響，環境水氣再轉更少一些，目前看來還是在大台北及東半部有較多雲量，但降雨機會降低許多，其餘各地持續是晴到多雲穩定天氣。比較需要留意的是在元旦當天的氣溫，再西半部地區容易受到輻射冷卻作用影響，會早氣出門活動的朋友們要多加留意，並在安排跨年活動多加關注天氣資訊。
中央氣象署指出，跨年當天冷空氣來襲，白天高溫北台灣降至攝氏19至20度，其它地區攝氏24至26度，跨年夜至元旦清晨，北台灣低溫攝氏14至15度，局部地區下探攝氏11至12度，其它地區低溫攝氏17至18度。