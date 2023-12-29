MLB／並未出庭接受應審！美媒透露Franco已解散法律團隊
坦帕灣光芒年僅22歲的明星游擊手Wander Franco，在今年8月時因與14歲少女交往並發生性關係，隨後遭球團放進球隊限制名單，在今（29日）根據《ESPN》記者Juan Arturo Recio透露，「Wander Franco未出庭應審，但案件仍會繼續調查，但還尚未到向大眾公開的時機。」《美聯社》更是透露Franco已經解散了他的法律團隊。
記者張志宇/綜合報導
記者Juan Arturo Recio表示，「目前Wander Franco共與兩位未成年少女有過關係，據消息人士透露，實際上Franco還涉嫌與第三位未成年少女發生過關係，不過目前這位少女尚未提出訴訟，3起案件都仍在調查中，此外Franco目前還尚未收到任何刑事指控。」
審理Wander Franco案件的法官Olga Diná Llaverías則表態，「Franco應該在週四（28日）早上出庭應審，但案件仍會繼續調查下去，雖Franco未出庭，但此案件的調查方向仍有幾個選項，但目前還不便在媒體面前向大眾透露。」此外《美聯社》也透露Franco已經解散了他的法律團隊。
Wander Franco本季在大聯盟留下112場出賽，敲出124安、打擊率0.281的成績，但在今年8月光芒將他放進「限制名單」，隨後大聯盟又在8月23日將Franco放入「停職名單」並立即生效，對此做法光芒球團也表示支持聯盟決定。
值得一提，Wander Franco在小聯盟時就是超級大物，曾兩度入選百大新秀第一名，更曾拿過打擊80的滿分評價，在上大聯盟後他與光芒早早簽下一份11年1.82億美元續約。
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