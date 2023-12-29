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第一三共新一代HER2標靶性抗體藥物複合體　繼SNQ認證後再獲國家新創獎肯定

▲第一三共新一代HER2標靶性抗體藥物複合體　繼SNQ認證後再獲國家新創獎肯定
▲第一三共新一代HER2標靶性抗體藥物複合體　繼SNQ認證後再獲國家新創獎肯定

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】作為國內生醫與大健康領域創新競逐的最高指標獎項「國家新創獎」第二十屆頒獎典禮於日前盛大舉行，台灣第一三共以新一代HER2標靶性抗體藥物複合體(Antibody Drug Conjugate，ADC)治療藥物，繼去年榮獲「SNQ國家品質標章」認證後，於今年再獲年度「國家新創獎-國際新創」獎項之肯定，此殊榮不僅肯定了第一三共集團在癌症領域之創新藥物研究與臨床治療的突破性進展，也應證了第一三共集團致力於積極實踐「病人優先」及「熱情創新」的企業責任與使命。

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「國家新創獎」獲獎項目乃由財團法人生技醫療科技政策研究中心(生策中心)召集全台90位醫界權威、科研領袖、政府首長、產業科技與投資評估專家共同遴選推薦，獲此獎項乃是對其創新卓越的肯定，其中「國際新創」獎項主要是表揚「具國際領先技術且在台灣深耕」的國際企業。

此次獲獎項目是由第一三共集團自行研發之新一代HER2標靶性抗體藥物複合體治療藥物「優赫得® (ENHERTU®)」獲此殊榮，乃因其獨特藥物結構設計、具突破創新之臨床實證表現，重新定義出HER2弱陽性的乳癌分型，乃全球第一且唯一取得適應症核准得使用於具HER2弱陽性之轉移性乳癌標靶藥物治療，帶領乳癌精準醫療世代邁向新的里程碑。此外，對於HER2陽性乳癌、HER2突變非小細胞肺癌、HER2陽性胃癌之固態腫瘤治療領域亦有突破創新之進展，至今已有5項臨床研究成果發表於國際頂尖期刊《新英格蘭醫學期刊》（The New England Journal of Medicine, NEJM）。

台灣第一三共董事總經理林美智雄(Hayashi Michio)表示，非常感謝也很榮幸由第一三共集團自行研發之新一代HER2標靶性抗體藥物複合體治療藥物能獲得權威學者專家的肯定，對第一三共集團致力於投資創新藥物研發來說更是莫大的肯定。第一三共集團於2022年已在全球投入超過新台幣750億元的研發經費，超過四分之一的營收用於創新藥物的研發，以滿足更多病患的醫療需求，台灣第一三共公司也持續耕耘高血壓、高血脂、抗凝血、抗感染、癌症等治療領域，為提供國人多樣化醫療需求的藥品而努力。

台灣第一三共在台灣長期持續投入各類治療藥品之研究與開發、擴大致力於腫瘤領域之創新藥物研究，同時也積極參與社會公益活動。透過與地方政府、公民營養護機構合作，台灣第一三共自2015年起每年舉辦「愛分享，心關懷」活動，持續推廣銀髮族健康照護教育，捐贈物資協助弱勢長者，帶領員工實際參與訪視、陪伴偏鄉獨居長者。今年為支持癌友也與癌症希望基金會攜手舉辦捐髮活動，希望以實際行動回饋台灣這片土地，守護台灣人民的健康。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60417

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