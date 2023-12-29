威力彩貳獎1注抱走2.4億！1億大樂透今若摃龜 獎金分給這3個獎項
第5屆公益彩券將於明（2024）年1月1日正式開賣，這屆電腦型彩券將於今年底停止發行，最後一期「威力彩」及「大樂透」頭獎彩金都會全送出。昨日開出的最後一期「威力彩」頭獎摃龜，彩金全給貳獎，結果1注獨得2.44億元獎金，如同中頭獎一樣。不過，沒中獎的人也別氣餒，今（29）日晚間開獎的「大樂透」，若買氣佳，頭獎有望破億元，若沒人中，獎金也會分配到貳獎至肆獎，也就是說，這3獎項有望拿到比平時更多的獎金。
記者顏真真／台北報導
第4屆公益彩券至今屆滿10年，電腦型彩券10款遊戲本週將陸續停止發行，而「威力彩」昨日開出第4屆最後一期，結果2.2億元頭獎沒人中，獎金全注入貳獎，結果有1注中，並抱走了2.44億元，等同中了頭獎一樣。
不僅威力彩頭獎摃龜，獎金還是照送，今晚開獎的大樂透，也是這屆最後一期，頭獎彩金一樣不留，即便頭獎摃龜，獎金將分配到貳獎至肆獎當中有人中獎的獎項。根據台灣彩券公司預估，這期大樂透頭獎在1億元上下，若買氣旺，頭獎有望突破億元，即便頭獎沒累積到億元，若有人中還是保證可拿1億元。至於頭獎若沒人中，即便累計獎金不到1億元，也會全部分到貳獎至肆獎，因此，這3獎項中獎人，有望拿到比平時還多的獎金。
至於哪些地方最易開出頭獎？根據台灣彩券統計，從2014年至今年12月19日止，10年內共開出4202注頭獎中，單注金額達億元以上的共有241注，其中含「金」量最高的前3名縣市分別為台中市、新北市、高雄市，3個縣市開出的頭獎金額累計近530億元，幾乎佔第4屆累計頭獎獎金的一半，而台中市更為億元頭獎冠軍縣市，累計開出42注億元以上的頭獎居冠。