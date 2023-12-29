健保卡數位化！健仁醫院完成全院資訊建置 出示手機即可就醫
位於高雄楠梓的健仁醫院今(112)年7月起協助健保署推動「虛擬健保卡」就醫政策，與陳嘉偉皮膚科診所、劉內兒科診所、歐慈德內科診所共同組成「虛擬健保卡就醫生態圈」，推動迄今，已超過2600人次使用。而健仁醫院也完成了全院資訊建置，各診間皆可提供病患虛擬健保卡看診服務，並可串接報到、門診、檢查、批價等就醫流程。
記者陳美嘉／高雄報導
初次使用虛擬健保卡就醫民眾，只要下載健保快易通APP，依提示操作，即可快速安裝。健仁醫院為推廣此政策，每週一至週五(不含國定假日)早上8點到下午5點在1樓櫃台， 貼心安排專人可協助安裝，並針對使用虛擬健保卡就醫的民眾每次有部分掛號費的優免，民眾可善加利用。
目前健保署所設計的虛擬健保卡，除具有「輕便」不需用讀卡機；「穩定」不會有卡片磨損、當機問題；也「快速」少了過卡等候時間、存取更快，相對節省很多就醫時間，另個人資安也「安全」存取可以通過密碼、指紋或臉部辨識等方式進行驗證，確保個人資料的安全性。
健仁醫院病患家屬王先生分享使用虛擬健保卡的心得，覺得對目前行動不便及住鄉下沒有與晚輩同住的長者相當便利，因虛擬健保卡可授權安裝在家屬的手機，不須為取得實體健保卡來回跑，而且也可用來拿慢性病連續處方箋，非常方便。
健仁醫院執行長李秀香表示，感謝三家醫療群診所和健仁醫院一起建置和使用虛擬健保卡，將這項良好的政策推廣給更多民眾。總體來說，虛擬健保卡確實提供便利性，提升了醫療照護品質和效率，更妥善照顧了每一位民眾的健康，希望透過虛擬健保卡開啟數位智慧醫療大門，打造更方便、更友善的醫療服務。