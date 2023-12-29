控侯友宜市長任內獵地　賴競辦酸：一邊扒學生皮一邊炒地皮

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戴瑋姍續指，第二，據《公職人員財產申報法》第5條第2項規定「公職人員之配偶及未成年子女所有之前項財產，應一併申報」，換句話說，無論該財產何時繼承，侯友宜依法都需要申報。她重申，法律對公職人員財產廉潔的檢驗，夫妻負共同的法律義務，侯友宜身為總統候選人，至今卻仍以「凱旋苑是娘家財產」為由，閃避社會大眾質疑。
至於侯辦聲稱新莊復興段不具都更條件一說，戴瑋姍質疑，該地段位處新莊精華熱鬧區域，鄰近新莊站、頭前庄站等捷運沿線，擁有相同地理位置條件、緊鄰侯家持有的253、254地號旁的249-1地號，今年初已經由一家建設公司，以每坪75萬元價值買進；以及根據新北市政府都市更新處網站資料顯示，附近有多筆復興段土地申請都更中，意味該處是建商獵地兵家必爭之地，狠狠打臉侯辦稱「該地不具都更條件」如此蒼白無力的辯詞。
張錦豪指出，早在2018年侯友宜首次競選新北市長時，就曾提出「捷運開到哪、都更做到哪」政見，上任後也隨即將該政見列為「都更三箭」第一箭，針對距離全市共56處捷運站及火車站周邊150或300公尺建案，提供公益性設施者，可享用容積獎勵，前年更擴大適用範圍至400或500公尺，而侯家持有的復興段土地，距離捷運站正恰巧大約500公尺，侯友宜是否就是看準這項獎勵容積，才選擇收購整合？
張錦豪表示，若該土地整合成功，再加上新北市政府提供的種種容積獎勵，恐怕原地可以直接再蓋一棟「新莊凱旋苑」，該地段獲利預估恐高達上億元，侯友宜身為總統候選人，嘴上說要替年輕人解決居住問題，實際上卻是在獵地、炒地。
顏蔚慈表示，侯友宜與趙少康虛假的居住正義，掀開後骨子裡只有滿滿的傲慢，甚至連番爆出「沒能力就不要買（房子）」、「貴就不要租」、「討厭侯康就不要選」等瞠目結舌的金句。此外，侯友宜在新北不推囤房稅、社宅無法達標、塭仔圳社宅佔比稀少，以及荒謬的1500萬「侯康貸」政策，一連串靠房地產發大財，從來都是在圖利自己、圖利建商、圖利財團。
顏蔚慈酸說，趙少康面對質疑，也是「沒強迫你買」、一個月5、6萬貸款「咬牙就過了」一貫輕佻態度回應，「只能說包租侯躲在保母趙少康身後，是眼睜睜看著趙少康提油救火了」。
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