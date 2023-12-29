李亦伸專欄／塞爾提克「小白」Derrick White　NBA史上最佳第五人

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小白馬刺出品，2017年第一輪第29順位，193公分雙能衛，馬刺五年，小白被波波教練定位在替補控球和先發控球之間搖擺，但他經常在主控身旁打第二控球，更多時間兼打得分後衛，展現「3D」後衛各種功能，防守、對位、投進外線、神來幾筆，一直是小白生涯最被讚譽技能。
小白今年在塞爾提克第三年，第二個完整賽季，今年塞爾蒂克先後交易送走兩名主力後衛Macolm Brogdon、Marcus Smart，小白被扶上先發，搭檔前公鹿總冠軍控球Jrue Holiday。
塞爾提克先發被視為當今聯盟最強組合，Jayson Tatum+Jaylen Brown兩個超級單打+得分高手，Tatum場均26.9分、Brown場均22.6分。220公分長人Kristaps Kristaps Porzingis場均19.6分、7.1籃板，Jrue Holiday場均13.1分、6.7籃板、4.9助攻。
塞爾提克先發有超級進攻雙側翼，內線頂級長人護框、低位掃盪、各種協防，主控是總冠軍控球Jrue Holiday，NBA防守第一隊等級大鎖，小白跟四大金剛合體先發，還能有多少球權和發揮空間。
小白今年場均16.6分、3.9籃板、5.2助攻，投籃命中率4成95，三分命中率4成2，所有數據都是生涯最佳。
小白跟Jrue Holiday組成塞爾蒂克後場大鎖，兩人出色防守、攻防互補、無限換防對位，成了所有球隊控球、外線射手、包夾防守最大噩夢。
球權不如Jrue Holiday，但小白進攻竹節奏和外線更穩，為塞爾提克提供最穩定場上第五個得分點。
當Jayson Tatum和Jaylen Brown雙箭齊飛，攻防轉換+無限單打+各種傳切，小白就是拉開空間、適時空手突破接應，撕開對手區域聯防和包夾頂級狙擊手。
當塞爾提克需要控球手穩定節奏，需要3D死咬對手得分核心時，小白就是那個最完美人選。
小白今年在塞爾提克各種表現和定位就是「最佳第五人」，他打出「史上最完美第五得分點」，最少球權、最低戰術角色，每場只有11.2次出手，卻能做出最大貢獻改變比賽，補上球隊各種需要戰力和角色。
馬刺球迷最津津樂道的是，所有人從來不知道小白居然可以打出這麼犀利的進攻和完美角色，他不只是3D控球，進攻端各種技能包，創造場上空間和突破、組織，小白今年在塞爾蒂克全能表現已經突破各種天花板。
因為小白的無球角色，他讓Jrue Holiday、Jayson Tatum、Jaylen Brown打得更自在、更有主導性。
更因為小白的持球能力和帶動節奏，塞爾提克組織、空間、節奏、傳球更加完美可靠。小白那種老派籃球、舊世代控球風格，依然跟著世代在進化、成長，未來沒有上限。
至於防守，Jrue Holiday+小白「超級大鎖」組合，將會在季後賽展現更關鍵決勝能力。
塞爾提克是今年NBA最佳球隊，不只是23勝6敗最佳戰績，不僅是先發五人更完美組合，最多三分出手，命中最多三分，更高效的進攻和護框，禁區、低位、收縮更完美團隊防守，小白在塞爾蒂克陣容中角色功能持續發酵。
Kristaps Porzingis和Jrue Holiday濤濤不絕談論著小白，指出小白「被所有人低估」。
他是小白，來自馬刺，正在打出最棒的籃球和視野，你怎能不愛他。
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