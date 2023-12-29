▲新北校園割頸案　蔡英文：加強社會安全網、提供心理輔導

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陳揆指示加速提供師生心理輔導行政院長陳建仁28日在記者會上表示痛心與不捨，指示教育部協助新北市，加速提供該校師生後續心理輔導，避免類似悲劇再次發生。他透過發言人轉述，除了請教育部協助新北市教育局加速請相關專業人員，包含心理師、社工師提供該校師生相關心理輔導，也要求教育部與新北市政府立即檢視中介教育後的輔導評估機制，強化校園高關懷對象輔導措施與管教作為，提升現場執行人力、經費與資源。
教育部：評估設置「校安人員」此案加害者曾因案收容，從少年觀護所回到校園，為了幫「乾妹」出一口氣，因而持彈簧刀刺殺同學，引發學生和家長恐慌。
教育部長潘文忠回應，外界關切有少輔院記錄的學生重回校園的機制，日為中介過程應該再做檢視，這部分相關單位將跨部會討論。目前高中以下、公私立學校共有5千多位輔導教師，除了落實學生三級輔導，針對學校校安人員的人力與資源需求，教育部將與各縣市教育局討論。
教團籲檢視曝險少年輔導成效國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，「實際上少觀所，它就是把你關在一個看守所一樣，一個裡面，它關起來是用隔離的方式，時間短1個月、長3個月，中間沒有聽到任何輔導、照顧的這些過程，也沒有溝通協調的過程。」他認為，政府應該檢視曝險少年的輔導機制成效不彰的問題，而主管機關更應該提供資源，落實曝險少年中介教育，在輔導確實發揮功效後，經評估後才返校，才不會讓類似攻擊學生事件再度重演。
全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，近年各種「學生攻擊事件」明顯增加，呼籲教育部正視中小學人力、資源不足問題，編列處理學生攻擊事件的專任人員以及處理案件所需經費，以處理學生衝突、學生攻擊等事件。此外，不少師生衝突或校園事件起因是父母忽略家長的管教責任與親子教育，侯俊良籲請政府相關部們正視家庭教育與家長管教責任，針對學校難以管教之學生，修法課予家長管教義務，由行政機關以行政罰方式強制家長需參與親職教育講習或課與罰鍰
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60425
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