陳建州告大牙敗訴！沉默10天首發文 148字訴心聲「不怕遭害」
藝人大牙（周宜霈）6月時控訴陳建州（黑人）11年前對她性騷擾，進而提出告訴，陳建州也反告誹謗，近日結果出爐，大牙獲不起訴。沉默10天後，陳建州首度在社群上發文，寫道「我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害。」
記者薛羽彤／綜合報導
陳建州今（29）日在threads發文，引用聖經詩篇23抒發心情，「耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺臥在青草地上，領我在可安歇的水邊。他使我的靈魂甦醒，為自己的名引導我走義路，我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在，你的杖、你的竿都安慰我。在我敵人面前，你為我擺設筵席，你用油膏了我的頭，使我的福杯滿溢。我一生一世必有恩惠、慈愛隨著我，我且要住在耶和華的殿中，直到永遠」，這也是他敗訴後首發聲。
大牙25日在私人臉書發文：「常常快撐不住。」疑似身心俱疲。她自從6月槓上陳建州之後，在台灣、香港兩邊燒光7位數的律師費，原本有穩定的八點檔戲約，但是劇組擔心焦點被轉移，肯來找她拍戲的人也抱持保留態度，從《一家團圓》之後，大牙暫無新作品上門，現階段全力投入飾品副業，月營收逾100萬。
※【NOWnews 今日新聞
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