2023天氣回顧／全球最熱1年！台灣氣溫史第6暖 颱風生成17個偏少
2023年年末，中央氣象署回顧全年天氣狀況，預報中心主任陳怡良表示，2023年全球均溫創下1850年以來最高溫，台灣年平均氣溫也是歷史紀錄上的第6名，顯見全球暖化持續進行。降雨部分，全年接近氣候平均，並經歷近4年來首顆颱風登陸，不過「全年降雨日數」是1951年以來第2少。此外，聖嬰現象在2023年旺盛發展，也是造成氣溫偏暖的一大原因。
記者張志浩／綜合報導
陳怡良說明，2023年1月至11月，全球平均氣溫比百年平均（1901年至2000年）高出攝氏1.15度，創下1850年以來最高溫；台灣年平均氣溫則是攝氏24.26度，也比百年平均高出攝氏1.14度，是史上第6暖，和台灣最暖的2020年攝氏24.56度相差不大。
陳怡良指出，台灣今年除了5月的均溫比往年低攝氏0.2度外，其它月份都略高於歷年平均攝氏0.2至0.7度不等，主要造成高溫的原因還是「全球暖化」和「聖嬰現象」，而時間拉長來看，台灣目前排行前10暖的年份中，有8名都是近10年的資料，暖化趨勢相當明顯。
雨量方面，陳怡良提及，台灣2023年降雨量接近氣候平均值9成，主要的降雨還是來自5月至6月的梅雨鋒面及7月至10月的颱風，其它月份雨量偏少，降雨分布不均，值得一提的是，2023年全台平均降雨日數為117.7天，比歷年平均少了23.9天，是1951年以來第2少，最少的一年則是2003年，平均降雨日數為116.1天。降雨分佈上，東南部地區比歷年平均多、北部地區明顯偏少。
而2023年9月初的海葵颱風終止了連續4年無颱風登陸的紀錄，陳怡良指出，2023年西北太平洋僅生成17個颱風，比歷年平均的25.4個少上許多，也是1958年以來第2少，最少紀錄則是2010年，僅14個颱風生成。而2023年共有4個颱風侵台，比歷年平均3.2個多，氣象署全年針對6個颱風發布警報，分別是瑪娃、杜蘇芮、卡努、蘇拉、海葵、小犬。
總結2023年天氣，陳怡良說明，主要重點為「聖嬰現象」、「台灣氣溫偏暖」、「台灣雨量正常，但區域、降雨時間分佈不均」。