民進黨遭批經濟成績不及格！經濟部：平均成長率3.4％ 勝過馬政府
國民黨總統候選人侯友宜於28日在「2024大選第3場總統候選人公辦電視政見發表會」上表示，「民進黨經濟成績不及格」，不僅對內有缺水、缺電、缺工、缺人才、缺土地等「5缺」問題，許多對外的雙邊或多邊貿易協定也停滯不前，並指出，兩岸關係不好會影響國際經貿組織，民進黨無能為力，連ECFA都岌岌可危。
記者鄭妤安／台北報導
對此，經濟部回應，今年全球深受通膨、升息及景氣循環影響，但台灣經濟維持穩健，且明年各界預估多為復甦的走勢。經濟數據更不能只看單年，而要看趨勢，否則會因為忽略了比較基準而失準。事實上，依照主計總處的統計，從2016年到2022年以來的經濟成長率為3.4%，明顯高於前一階段2008到2015年的2.9％。
關於「5缺」問題，對於侯友宜直指「外商因缺電不投資台灣」，經濟部特別澄清，截至11月為止，今年的外商投資台灣已達107億9千多萬美元，這是15年來同期的第二高。同時台灣的電力穩定供應已走出2016年時，備轉容量率只有1.64%的缺電陰影，在台電同仁辛苦建設及調度下，日間的尖峰備轉容量率經常高於10％，夜尖峰備轉容量率也都有6%以上。
經濟部酸侯友宜在同黨的縣市長在招商時，常常表達「不缺水、不缺電」，到了要選舉卻批評缺電，「這樣對台電人的辛苦付出並不公平。」
另外，針對民眾黨總統候選人柯文哲表達「台灣的碳排增加」，經濟部說明，2021年台灣的碳排提升，是由於當年度的經濟成長率達6.62％，為近十年來新高，經濟成長帶動用電成長，因此使單一年度的碳排上升。
不過，目前推估2022年排放量將再度呈現下降趨勢，預計比2021年減少3.3%，將回到低於基準年排放量的軌道上。