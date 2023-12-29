台灣最強風景區不是日月潭！新王者「330萬人朝聖」　遊客評價曝

跨年超商美式30元！全聯鮭魚輪切60元　元旦茶葉蛋、衛生紙買1送1

▲全聯也有跨年限定優惠，今起熱美式、熱拿鐵買1送1，輪切鮭魚每100公克特價59.9元，家樂福則有衛生紙買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯也有跨年限定優惠，今起熱美式、熱拿鐵買1送1，輪切鮭魚每100公克特價59.9元，家樂福則有衛生紙買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

2024跨年即將到來，各大通路業者推出限時優惠，除了全家美式買1送1、7-11寄杯咖啡買7送7，相當於半價開喝，而全聯也有跨年限定優惠，今起熱美式、熱拿鐵買1送1，輪切鮭魚每100公克特價59.9元，家樂福則有衛生紙跟茶葉蛋買1送1、愛買元旦全館滿額9折。

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🟡全聯

📍12月29日至2024年1月1日

◾挪威冷藏鮭魚輪切每100g原價67.8元、特價59.9元

◾美國牛肋條每100g原價69元、促銷價63元

◾產地嚴選玉米筍單盒原價33元、特價29元

◾韓國麝香葡萄一盒約450g原價399元、特價359元

◾美味堂鹿茸燉土雞，全雞原價319元、特價269元

◾OFF COFFEE現煮熱美式、熱拿鐵買1送1

▲全聯咖啡（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯2024跨年限定優惠，今起熱美式、熱拿鐵買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
📍即起至2024年1月4日

◾石二鍋火鍋湯底750g（經典爆香石頭鍋/鮮菇百味蔬食鍋-全素），原價200元買1送1

◾海底撈（番茄牛肉煲/麻辣鴨血煲/麻辣血旺豆腐火鍋湯底/三鮮血旺豆腐火鍋湯底/酸菜排骨煲）800g，原價240元買1送1

◾太和殿火鍋湯底（麻辣紅湯/大骨煲湯/胡椒豬肚/花膠雞湯）800g，原價240元買1送1

◾舒潔棉柔舒適抽取衛生紙-新春限定版（90抽*10包）買1送1，原價239元、特價120元

◾DARLIE好來護齦礦鹽漱口水-無酒精配方（500ml）買1送1，原價197元、特價99

◾KEY COFFEE炭燒甘燻微韻濾掛咖啡8gx10入，原價349元買1送1、平均175元

◾KEY COFFEE繼承焙煎／曼巴咖啡豆360g，原價527元買1送1、平均264元

◾cama冷熱萃浸泡式咖啡中焙蔗香茶韻10gx8入，原價198元買1送1、平均99元

◾123款商品買1送1清單一次看

▲全聯咖啡大賞開跑，近30款商品買1送1，包括濾掛咖啡、咖啡豆、沖泡咖啡。（圖／全聯提供）
▲全聯百款商品買1送1，包括濾掛咖啡、咖啡豆、沖泡咖啡。（圖／全聯提供）
🟡家樂福

📍門市｜12月27日至1月9日

◾舒潔特級舒適洋甘菊抽取衛生紙90抽x10包買1送1，原價278元、特價139

◾南僑水晶肥皂洗衣液體皂800公克買1送1，原價178元、特價89元

◾依必朗香氛沐浴乳1000毫升買1送1，原價199元、特價100元

◾白蘭洗碗精補充包系列800克買1送1，原價88元、特價44元

◾Crest香氛鎖白／極致鑽白牙膏系列買1送1，原價198元、99元

◾好來清新防護牙膏160克買1送1，原價149元、特價75元

◾幫寶適一級幫拉拉褲M號買1送1，原價699元、特價350元

元旦1/1限定，家樂福單筆購物滿2,000元 、超市店單筆滿888元 獲得 10% 現金折價券、家樂福線上購物單筆購物滿2,000元現折10%（部分商品不適用）；1/1元旦還有非籠飼茶葉蛋買1送1，原價13元、特價7元。

▲家樂福元旦滿千折百元。（圖／家樂福提供）
▲家樂福元旦滿千折百元。（圖／家樂福提供）
🟡愛買

📍即日起至2024年1月9日

◾康寶火鍋湯底系列750G，原價350元買1送1

◾日韓常溫鍋物任2件現折30元

◾ARIEL4D洗衣膠囊系列12顆盒，原價169元、特價99元

◾台酒碗麵系列200G，原價59元、特價48元

◾天生好米山田一等米5KG，原價410元、特價299元

元旦1/1日限定，會員全館單筆付款金額「滿2000元享9折」，折扣金額以現金抵用券贈送，單筆最高回饋達300元。

▲愛買量販1月1日全館滿額享9折，單筆最高送300元。（圖／愛買提供）
▲愛買量販1月1日全館滿額享9折，單筆最高送300元。（圖／愛買提供）
🟡全家

📍門市｜12月29日至2024年1月1日

◾ 特大美式買1送1（原價60元、特價30元）

📍APP隨買跨店取ㅣ12月29日至2024年1月1日

◾私品茶40元飲品25杯488元，原價40元、特價20元

◾私品茶55元飲品18杯588元，原價55元、特價33元

◾私品茶65元飲品15杯588元，原價65元、特價40元

◾Fami!ce霜淇淋20入588元，原價49元、特價30元

◾大杯特濃經典美式65杯，原價55元、特價32元

◾大杯特濃經典拿鐵55杯2024元，原價65元、特價37元

◾大杯經典美式27杯+大杯單品美式27杯2024元

◾大杯經典拿鐵23杯+大杯單品拿鐵23杯2024元

▲寄杯咖啡美式、拿鐵通通優惠。（圖／全家提供）
▲寄杯咖啡美式、拿鐵通通優惠。（圖／全家提供）
📍APP優惠趣領券｜12月29日至2024年1月1日

◾大杯單品美式買1送1優惠券，限量50萬張

◾大杯單品拿鐵買1送1優惠券，限量50萬張

◾霜淇淋2支59元優惠券，限量30萬張

🟡7-ELEVEN

📍APP｜12月30日至2024年1月2日

◾濃萃美式買7送7，每日限量2萬組（原價50元、特價25元）

◾濃萃拿鐵買7送3，每日限量2萬組（原價60元、特價42元）

◾西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡買4送3，每日限量1萬組（原價80元、46元）

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶買4送3，每日限量1萬組（原價60元、特價35元）

◾香鑽水果茶買4送3，每日限量1萬組（70元、特價40元）

◾精品小農水果冰磚買1送1，每日限量1萬組（原價120元、特價60元）

◾大杯精品美式同品項買7送7，限量4萬組（原價100元、特價50元）

◾大杯精品拿鐵同品項買7送4，限量2萬組（原價110元、特價55元）

◾中杯精品美式同品項買7送7，限量4萬組（原價80元、特價40元）

◾中杯精品拿鐵同品項買7送4，限量2萬組（原價90元、特價45元）

◾精品冰燕麥拿鐵2杯120元，限量2萬組（原價110元、特價55元）

▲7-11跨年夜寄杯咖啡買7送7、濃粹拿鐵買7送3。（圖／7-11提供）
▲7-11跨年夜寄杯咖啡買7送7、濃粹拿鐵買7送3。（圖／7-11提供）
📍門市｜2024年1月1日至2024年1月3日

◾特大杯美式買2送2，原價60元、特價30元

◾特大杯拿鐵買2送1，原價70元，特價47元

◾熱咖啡珍珠歐蕾買2送2，原價75元、特價38元

◾香鑽水果茶買2送2，原價70元、特價35元

門市咖啡優惠可搭配滿額立折，會員買12大類指定商品單筆滿222元立折22元、滿999立折110元；結帳金額滿999元另有禮物4選1（舒潔VIVA速效廚房紙巾、Kitty50週年磁鐵10入、中杯精品美式咖啡2杯、babydream濕巾1串3入）

跨年超商優惠！全家今起美式、拿鐵買1送1　7-11美式25元喝到元旦

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