跨年超商美式30元！全聯鮭魚輪切60元　元旦茶葉蛋、衛生紙買1送1

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📍12月29日至2024年1月1日
◾挪威冷藏鮭魚輪切每100g原價67.8元、特價59.9元
◾美國牛肋條每100g原價69元、促銷價63元
◾產地嚴選玉米筍單盒原價33元、特價29元
◾韓國麝香葡萄一盒約450g原價399元、特價359元
◾美味堂鹿茸燉土雞，全雞原價319元、特價269元
◾OFF COFFEE現煮熱美式、熱拿鐵買1送1
📍即起至2024年1月4日
◾石二鍋火鍋湯底750g（經典爆香石頭鍋/鮮菇百味蔬食鍋-全素），原價200元買1送1
◾海底撈（番茄牛肉煲/麻辣鴨血煲/麻辣血旺豆腐火鍋湯底/三鮮血旺豆腐火鍋湯底/酸菜排骨煲）800g，原價240元買1送1
◾太和殿火鍋湯底（麻辣紅湯/大骨煲湯/胡椒豬肚/花膠雞湯）800g，原價240元買1送1
◾舒潔棉柔舒適抽取衛生紙-新春限定版（90抽*10包）買1送1，原價239元、特價120元
◾DARLIE好來護齦礦鹽漱口水-無酒精配方（500ml）買1送1，原價197元、特價99
◾KEY COFFEE炭燒甘燻微韻濾掛咖啡8gx10入，原價349元買1送1、平均175元
◾KEY COFFEE繼承焙煎／曼巴咖啡豆360g，原價527元買1送1、平均264元
◾cama冷熱萃浸泡式咖啡中焙蔗香茶韻10gx8入，原價198元買1送1、平均99元
◾123款商品買1送1清單一次看
🟡家樂福
📍門市｜12月27日至1月9日
◾舒潔特級舒適洋甘菊抽取衛生紙90抽x10包買1送1，原價278元、特價139
◾南僑水晶肥皂洗衣液體皂800公克買1送1，原價178元、特價89元
◾依必朗香氛沐浴乳1000毫升買1送1，原價199元、特價100元
◾白蘭洗碗精補充包系列800克買1送1，原價88元、特價44元
◾Crest香氛鎖白／極致鑽白牙膏系列買1送1，原價198元、99元
◾好來清新防護牙膏160克買1送1，原價149元、特價75元
◾幫寶適一級幫拉拉褲M號買1送1，原價699元、特價350元
元旦1/1限定，家樂福單筆購物滿2,000元 、超市店單筆滿888元 獲得 10% 現金折價券、家樂福線上購物單筆購物滿2,000元現折10%（部分商品不適用）；1/1元旦還有非籠飼茶葉蛋買1送1，原價13元、特價7元。
🟡愛買
📍即日起至2024年1月9日
◾康寶火鍋湯底系列750G，原價350元買1送1
◾日韓常溫鍋物任2件現折30元
◾ARIEL4D洗衣膠囊系列12顆盒，原價169元、特價99元
◾台酒碗麵系列200G，原價59元、特價48元
◾天生好米山田一等米5KG，原價410元、特價299元
元旦1/1日限定，會員全館單筆付款金額「滿2000元享9折」，折扣金額以現金抵用券贈送，單筆最高回饋達300元。
🟡全家
📍門市｜12月29日至2024年1月1日
◾ 特大美式買1送1（原價60元、特價30元）
📍APP隨買跨店取ㅣ12月29日至2024年1月1日
◾私品茶40元飲品25杯488元，原價40元、特價20元
◾私品茶55元飲品18杯588元，原價55元、特價33元
◾私品茶65元飲品15杯588元，原價65元、特價40元
◾Fami!ce霜淇淋20入588元，原價49元、特價30元
◾大杯特濃經典美式65杯，原價55元、特價32元
◾大杯特濃經典拿鐵55杯2024元，原價65元、特價37元
◾大杯經典美式27杯+大杯單品美式27杯2024元
◾大杯經典拿鐵23杯+大杯單品拿鐵23杯2024元
📍APP優惠趣領券｜12月29日至2024年1月1日
◾大杯單品美式買1送1優惠券，限量50萬張
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◾霜淇淋2支59元優惠券，限量30萬張
🟡7-ELEVEN
📍APP｜12月30日至2024年1月2日
◾濃萃美式買7送7，每日限量2萬組（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買7送3，每日限量2萬組（原價60元、特價42元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡買4送3，每日限量1萬組（原價80元、46元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶買4送3，每日限量1萬組（原價60元、特價35元）
◾香鑽水果茶買4送3，每日限量1萬組（70元、特價40元）
◾精品小農水果冰磚買1送1，每日限量1萬組（原價120元、特價60元）
◾大杯精品美式同品項買7送7，限量4萬組（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵同品項買7送4，限量2萬組（原價110元、特價55元）
◾中杯精品美式同品項買7送7，限量4萬組（原價80元、特價40元）
◾中杯精品拿鐵同品項買7送4，限量2萬組（原價90元、特價45元）
◾精品冰燕麥拿鐵2杯120元，限量2萬組（原價110元、特價55元）
📍門市｜2024年1月1日至2024年1月3日
◾特大杯美式買2送2，原價60元、特價30元
◾特大杯拿鐵買2送1，原價70元，特價47元
◾熱咖啡珍珠歐蕾買2送2，原價75元、特價38元
◾香鑽水果茶買2送2，原價70元、特價35元
門市咖啡優惠可搭配滿額立折，會員買12大類指定商品單筆滿222元立折22元、滿999立折110元；結帳金額滿999元另有禮物4選1（舒潔VIVA速效廚房紙巾、Kitty50週年磁鐵10入、中杯精品美式咖啡2杯、babydream濕巾1串3入）