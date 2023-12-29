中華職棒／平野惠一隊史第5任日籍總教練　兄弟公布全新教練團

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今年球季中臨危授命接任一軍總教練的彭政閔，因個人健康因素，在與家人、醫師及球團密切討論後，決定先轉任二軍總教練及二軍農場主管職務，調整身體狀況和增進自己的專業能力，期待未來能在這段期間累積更多的專業能力，並在身體狀況及各方面調整至最佳狀態後，再以更好的準備重回一軍帶領球隊。
其他教練團更動的部分，中信兄弟明年球季也將新聘任一軍打擊教練丹尼爾（Daniel Catalan），曾在波蘭與法國擔任U23與U18國家隊總教練，期待在丹尼爾教練加入猛象軍團後，幫助黃衫打線強化攻擊火力。林明憲原為一軍野手統籌教練，明年球季也將轉任為二軍首席教練兼任農場野手發展總監。原球團海外發展顧問林威助以及二軍跑壘教練許峰賓，則是因個人生涯規劃離隊，中信兄弟球團也尊重兩位教練意願，由衷感謝兩位教練對球隊的貢獻。原農場投手總監佛斯特，合約內容仍在討論中，其餘一二軍教練團成員，改組詳細內容如下方列表。
中信兄弟教練團調整詳細內容如下：
1、 平野惠一（Hirano Keiichi）原為農場野手發展總監，轉任一軍總教練。
2、 彭政閔：原為一軍總教練，轉任農場主管兼二軍總教練。
3、 陳江和：原為一軍首席兼內野守備教練，改任一軍首席兼打擊教練。
4、 丹尼爾（Daniel Catalan）：中信兄弟新任一軍打擊教練。
5、 石志偉：原為一軍打擊教練，轉任一軍內野守備教練。
6、 林明憲：原為一軍野手統籌教練，轉任二軍首席教練兼農場野手總監。
7、 林恩宇：原二軍投手教練，現任二軍投手教練兼任農場投手總監。
8、 許皓銘：原支援一軍打擊教練，回歸二軍打擊教練。
9、 陳智弘：原為二軍總教練，轉任二軍投捕教練。
10、郭峰駿：原為一軍助理打擊教練，轉任農場助理教練。
11、黃稚峰：原為二軍助理體能教練，轉任二軍外野守備兼體能教練。
其餘上述未提及之教練團成員皆留任，職務未變動，所有職位請參照下方表格或附件圖檔
中信兄弟一軍教練團
| 總教練
| 平野惠一
| 首席教練/打擊教練
| 陳江和
| 投手教練
| 王建民
| 牛棚教練
| 艾迪頓
| 打擊教練
| 丹尼爾
| 投捕教練
| 王峻杰
| 外野守備教練
| 陳皓然
| 內野守備教練
| 石志偉
| 體能教練*2
| 陳弘桂/李尚儒
中信兄弟二軍教練團
| 總教練/農場主管
| 彭政閔
| 首席教練/農場野手總監
| 林明憲
| 投手教練/農場投手總監
| 林恩宇
| 投手教練
| 鄭錡鴻
| 打擊教練
| 許皓銘
| 打擊/跑壘教練
| 威爾森
| 投捕教練
| 陳智弘
| 內野守備教練
| 張志強
| 外野守備/體能教練
| 黃稚峰
| 體能教練
| 陳品翰
| 復健投手教練
| 周磊
| 農場助理教練
| 郭峰駿
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