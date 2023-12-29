中華職棒／震撼彈！彭政閔驚傳卸任總教練　中信兄弟平野惠一上台

中華職棒／平野惠一隊史第5任日籍總教練　兄弟公布全新教練團

▲中華職棒「豪門球隊」中信兄弟，今（29日）公布全新教練團，由日籍教練平野惠一接任一軍總教練，原主帥彭政閔確定轉二軍總教練。(圖／NOWnews資料照)
▲中華職棒「豪門球隊」中信兄弟，今（29日）公布全新教練團，由日籍教練平野惠一接任一軍總教練，原主帥彭政閔確定轉二軍總教練。(圖／NOWnews資料照)

記者路皓惟/綜合報導

中信兄弟今（29）日公佈教練團異動，一軍總教練將由日籍教練平野惠一（Hirano Keiichi）接任，原一軍總教練彭政閔因個人健康因素，先轉任二軍總教練兼農場主管。期待在平野惠一總教練的帶領下，中信兄弟將在嶄新的2024球季重返榮耀。

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    平野惠一（Hirano Keiichi）於2022年球季加入中信兄弟教練團，並擔綱一軍打擊教練兼任內野統籌教練，今年（2023）球季結束後，在球團的安排下，與首席教練陳江和，以及教練團隊前往日本高知，觀摩日職歐力士秋訓。今日球團也確定明年（2024）球季將由平野惠一教練執掌中信兄弟一軍兵符，球隊也預計在明年1月21日展開春訓。

今年球季中臨危授命接任一軍總教練的彭政閔，因個人健康因素，在與家人、醫師及球團密切討論後，決定先轉任二軍總教練及二軍農場主管職務，調整身體狀況和增進自己的專業能力，期待未來能在這段期間累積更多的專業能力，並在身體狀況及各方面調整至最佳狀態後，再以更好的準備重回一軍帶領球隊。

其他教練團更動的部分，中信兄弟明年球季也將新聘任一軍打擊教練丹尼爾（Daniel Catalan），曾在波蘭與法國擔任U23與U18國家隊總教練，期待在丹尼爾教練加入猛象軍團後，幫助黃衫打線強化攻擊火力。林明憲原為一軍野手統籌教練，明年球季也將轉任為二軍首席教練兼任農場野手發展總監。原球團海外發展顧問林威助以及二軍跑壘教練許峰賓，則是因個人生涯規劃離隊，中信兄弟球團也尊重兩位教練意願，由衷感謝兩位教練對球隊的貢獻。原農場投手總監佛斯特，合約內容仍在討論中，其餘一二軍教練團成員，改組詳細內容如下方列表。

中信兄弟教練團調整詳細內容如下：

1、 平野惠一（Hirano Keiichi）原為農場野手發展總監，轉任一軍總教練。

2、 彭政閔：原為一軍總教練，轉任農場主管兼二軍總教練。

3、 陳江和：原為一軍首席兼內野守備教練，改任一軍首席兼打擊教練。

4、 丹尼爾（Daniel Catalan）：中信兄弟新任一軍打擊教練。

5、 石志偉：原為一軍打擊教練，轉任一軍內野守備教練。

6、 林明憲：原為一軍野手統籌教練，轉任二軍首席教練兼農場野手總監。

7、 林恩宇：原二軍投手教練，現任二軍投手教練兼任農場投手總監。

8、 許皓銘：原支援一軍打擊教練，回歸二軍打擊教練。

9、 陳智弘：原為二軍總教練，轉任二軍投捕教練。

10、郭峰駿：原為一軍助理打擊教練，轉任農場助理教練。

11、黃稚峰：原為二軍助理體能教練，轉任二軍外野守備兼體能教練。

其餘上述未提及之教練團成員皆留任，職務未變動，所有職位請參照下方表格或附件圖檔

中信兄弟一軍教練團

總教練

 平野惠一
首席教練/打擊教練

 陳江和
投手教練

 王建民
牛棚教練

 艾迪頓
打擊教練

 丹尼爾
投捕教練

 王峻杰
外野守備教練

 陳皓然
內野守備教練

 石志偉
體能教練*2

 陳弘桂/李尚儒

中信兄弟二軍教練團

總教練/農場主管

 彭政閔
首席教練/農場野手總監

 林明憲
投手教練/農場投手總監

 林恩宇
投手教練

 鄭錡鴻
打擊教練

 許皓銘
打擊/跑壘教練

 威爾森
投捕教練

 陳智弘
內野守備教練

 張志強
外野守備/體能教練

 黃稚峰
體能教練

 陳品翰
復健投手教練

 周磊
農場助理教練

 郭峰駿

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