中信兄弟林威助離隊、彭政閔轉任二軍總教練！一文看懂教練團異動

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中信兄弟「換助事件」大事記：
中職中信兄弟球團5月10日公布撤換總教練林威助，改由農場總監「恰恰」彭政閔接手主帥，引發人事大地震，不少球迷想要抗議表達不滿，也想要抵制「兄弟阪神日」，但兄弟聰明推上「恰總」以及王建民策略成功，仍有球迷無法不愛兄弟，但場邊也有球迷高舉標語「還我林威助！」。
當時新聞為「兄弟10日宣布，原本總教練林威助轉任「海外發展顧問」，由彭政閔接任，而長期在二軍協助培養年輕選手的林明憲及王建民接任一軍野手統籌教練及一軍投手教練，王峻杰擔任一軍投捕教練。陳智弘接任二軍總教練，平野惠一及佛斯特轉任農場野手發展總監及農場投手發展總監，持續為二軍及農場的培育努力。」
5月11日中信兄弟練球，但已有外界傳聞，高層是否有介入林威助現場執教調度，另有一說，林威助在其母喪期間要求加薪、延長合約，說法眾說紛紜。
5月12日賽前兄弟又有一波教練團改組，林恩宇轉任二軍投手教練，艾迪頓將擔任牛棚教練，石志偉擔任一軍打擊教練。
由於外界曾傳言，林威助是因為惹怒高層，才導致被換將，對此，領隊劉志威賽前澄清，並未介入總教練林威助的球隊調度，也希望外界不要過度聯想。
5月13日兄弟再度宣布，轉任農場投手發展總監的佛斯特將成為「巡迴投手教練」，會在一軍和二軍巡迴。
5月14日不少球迷目前也在兄弟社群瘋狂詢問「我想要知道海外發展狀況？」讓兄弟球團防不勝防。
5月15日中信兄弟回到主場台中洲際棒球場，已有球迷將舉抗議標語「還我林威助！」要為林威助討公道，不過兄弟場邊工作人員也柔性勸導，希望球迷不要舉抗議看板。場外林威助主視覺跟進場的看板，林威助也被更換，不少球迷無法接受。
5月17日中信兄弟終止2連敗，日籍教練平野惠一17日賽前現身新莊球場洽談新工作任務，比賽前也有到場，未來可能在一、二軍都會跑，類似巡迴教練的概念。
5月18日兄弟曾頌恩腳扭傷下二軍休養，吳哲源也在比賽中因為手部不適，僅投1.1局就下場，兄弟跟富邦戰成6:6平手，場邊仍有球迷舉牌抗議，協尋林威助的下落。
5月19日兄弟以3:0完封富邦悍將，鄭浩均、謝榮豪、吳俊偉、呂彥青聯手投出無安打比賽，中職史上第一次，平野惠一目前也未隨隊，佛斯特被登錄為訓練員。
5月20日兄弟出征樂天主場，靠著陳文杰3分砲，終於拿下2連勝，不過吳哲源下周確定無法回歸，兄弟魏碩成、金安等球員有機會補上輪值。
5月23日中信兄弟也在官網公布正式教練團名單，平野惠一目前名列農場野手發展總監。23日龍象大戰，雙方打到跨日，半夜1點03分才分出高下，是中職史上最晚結束賽事。
5月24日中信兄弟原本要跟味全龍進行龍象大戰，但大雨降下場地狀況不佳，這場比賽延到6月20日再打，不過球迷仍持續協尋林威助總教練，並在網路持續留言。
兄弟在6月10日起舉行兩天的「阪神日」，由於兄弟設計的球衣跟阪神虎2007年的交流戰球衣幾乎類似，當時林威助是在阪神6月10日轟出再見全壘打，也是人生最巔峰時刻，如今他不在這樣的主題日，也十分唏噓，被認為是「無助」的阪神日。
12月11日陳俊秀加盟中信兄弟，也為黃衫軍增添戰力，不過林威助部分，尚未確定續約，領隊劉志威認為還會跟他談續留的可能性。
12月29日，中信兄弟發佈新聞通知，由平野惠一掌任兵符，林威助離隊，彭政閔接下二軍總教練以及農場總監位置。
中信兄弟教練團調整詳細內容如下：
1、 平野惠一（Hirano Keiichi）原為農場野手發展總監，轉任一軍總教練。
2、 彭政閔：原為一軍總教練，轉任農場主管兼二軍總教練。
3、 陳江和：原為一軍首席兼內野守備教練，改任一軍首席兼打擊教練。
4、 丹尼爾（Daniel Catalan）：中信兄弟新任一軍打擊教練。
5、 石志偉：原為一軍打擊教練，轉任一軍內野守備教練。
6、 林明憲：原為一軍野手統籌教練，轉任二軍首席教練兼農場野手總監。
7、 林恩宇：原二軍投手教練，現任二軍投手教練兼任農場投手總監。
8、 許皓銘：原支援一軍打擊教練，回歸二軍打擊教練。
9、 陳智弘：原為二軍總教練，轉任二軍投捕教練。
10、郭峰駿：原為一軍助理打擊教練，轉任農場助理教練。
11、黃稚峰：原為二軍助理體能教練，轉任二軍外野守備兼體能教練。
中信兄弟一軍教練團
| 總教練
| 平野惠一
| 首席教練/打擊教練
| 陳江和
| 投手教練
| 王建民
| 牛棚教練
| 艾迪頓
| 打擊教練
| 丹尼爾
| 投捕教練
| 王峻杰
| 外野守備教練
| 陳皓然
| 內野守備教練
| 石志偉
| 體能教練*2
| 陳弘桂/李尚儒
| 總教練/農場主管
| 彭政閔
| 首席教練/農場野手總監
| 林明憲
| 投手教練/農場投手總監
| 林恩宇
| 投手教練
| 鄭錡鴻
| 打擊教練
| 許皓銘
| 打擊/跑壘教練
| 威爾森
| 投捕教練
| 陳智弘
| 內野守備教練
| 張志強
| 外野守備/體能教練
| 黃稚峰
| 體能教練
| 陳品翰
| 復健投手教練
| 周磊
| 農場助理教練
| 郭峰駿
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