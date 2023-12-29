600萬卡友看這！CUBE卡明年新制權益出爐 海外3%回饋不限國家
在去好市多聯名卡、SOGO百貨聯名卡之後，國泰世華銀行全力衝刺CUBE卡，並採取「一卡抵多卡」策略，累計流通卡數已近600萬張，而卡友最關心的2024年新制權益方案也出爐。除擴大「趣旅行」權益方案，海外消費回饋將不再侷限指定國家，未來卡友於所有海外實體商店刷卡消費，包括赴歐實體消費也皆享3%回饋小樹點無上限，亦將「台灣高鐵」的優惠權益從「集精選」移動至「趣旅行」方案，讓卡友在國內外旅行刷卡消費時，不需再額外切換。
記者顏真真／台北報導
同時，國泰世華觀察，CUBE卡友偏好追求質感生活的消費及場域，因此新的一年，加強「集精選」權益方案的生活居家元素，加上為多數人創造美好生活體驗的宜家家居（IKEA）等全新通路，另也匯集3大連鎖速食餐廳麥當勞、肯德基、必勝客於該權益方案中。
針對喜愛網購的卡友，國泰世華也持續優化權益，盤據2023年App下載排行榜榜首的韓國電商「酷澎」，2024年將首度加入「玩數位」權益方案，同樣屬電商性質的博客來，也從原本的「集精選」移入「玩數位」，讓卡友能在同一權益方案中滿足所有網購需求，各大權益方案在2024年3月31日前皆享3%小樹點(信用卡)回饋無上限
國泰世華銀行目前將所有資源挹注在CUBE卡，並採取「一卡抵多卡」策略，希望讓每一權益方案等同一張卡片，目前已擴充至5大權益方案，包括集精選、樂饗購、玩數位、趣旅行與慶生月，除由消費者選擇最符合自己消費模式的權益方案，另彈性增加附加的權益方案，即個人專屬的「類聯名卡」，逐步養成卡友「1+N」權益方案新生活習慣。