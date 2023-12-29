中華職棒／林威助確定被「Thank You」離開中信兄弟 動向受關注
中華職棒中信兄弟隊球團（29）日上午11點公布改組後的教練團成員名單，廣大球迷相當關心的前總教練、海外發展顧問的林威助，確定未繼續留在兄弟，因「個人生涯規劃」離隊。由於林威助領軍成績優異，有傳聞另一支球隊富邦悍將積極招募，但富邦領隊林華韋12月中受訪時強調「完全沒有接觸」，他的下一步相當受到外界關注，
記者路皓惟/綜合報導
今年5月10日中信兄弟的教練人事大地震，帶出2連霸佳績的一軍總教練林威助下台，轉任海外發展顧問，由彭政閔接任總教練，當時就引發不少死忠球迷抗議，甚至在場邊舉起標語表達不滿。自從卸任一軍總教練職位後，林威助沒有特別在媒體面前公開露面。
近日林威助臉書官方粉絲團發布相關活動照片，依舊是中信兄弟的代言人，但最後林威助並未續留中信兄弟，選擇低調走完合約，並以因個人生涯規劃離隊。
此外，二軍教練許峰賓同樣因個人生涯規劃離隊，中信兄弟球團也尊重兩位教練意願，由衷感謝兩位教練對球隊的貢獻。至於原農場投手總監佛斯特，合約內容仍在討論中，其餘一二軍教練團成員。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁