MLB／道奇恐不簽回33轟重砲J.D. Martinez 天使、大都會都有興趣
洛杉磯道奇（MLB）在今年自由市場大肆補強，先後簽下「二刀流」大谷翔平與山本由伸，這也變相表示道奇將不會簽回33轟重砲J.D. Martinez，其中根據《紐約郵報》記者Jon Heyman表示，「目前紐約大都會與洛杉磯天使都展現興趣想要網羅這位36歲重砲。」
記者張志宇/綜合報導
記者Jon Heyman指出，「天使在大谷翔平確定離隊後，目前指定打擊位置出現空缺，球團也將補強目光放在J.D. Martinez上，然而大都會也對他展現極高興趣。」
J.D. Martinez季前以1年1000萬美元合約從紅襪轉戰道奇，並在道奇迎來大復活，本季113場出賽繳出打擊率0.271、33轟、103分打點、WAR 1.9（代表Martinez能為球隊多贏1.9場勝利）的成績。
但日前《MLB TRADE RUMORS》預測中，J.D. Martinez則是今年自由市場中在指定打擊位置中最好選手，並認為J.D. Martinez不會想加入像天使一樣的「魚腩球隊」，畢竟J.D. Martinez也年蠻36歲，追求勝利或許才是他想要的。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁