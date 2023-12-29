民調／三強鼎立！賴蕭僅領先侯康4.2％　游盈隆：最難捉摸選舉

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台灣民意基金會董事長游盈隆分析，賴蕭配小幅領先，侯趙配急起直追，柯吳配緊跟在後，三足鼎立態勢依舊，第四次政黨輪替可能性隱晦不明，賴蕭配能否走出8年魔咒陰影？仍然是一個未知數，從這角度看，2024總統大選已可以和2000及2004總統大選並列史上三個最難捉摸、最撲朔迷離的總統選舉。
另外，民調也詢問，「副總統賴清德新北市萬里老家，最近傳出違建爭議，風波未平。一般說來，您覺得他處理這項爭議的整體表現好不好？」結果發現：12.3%非常好，18.5%還算好，19%不太好，26.1%一點也不好，12.7%沒意見，11.3%不知道、其他；換句話說，最新民意顯示，台灣選民中，三成一覺得賴清德副總統處理萬里老家違建爭議的表現基本上好，四成五覺得不好，兩成四沒意見、不知道。
游盈隆指出，賴清德對萬里老家違建爭議事件的回應與處理並沒有獲得多數選民的理解、接受與肯定，意味此一事件的出現與持續延燒對賴清德個人形象和選情都已造成重傷害，不只是皮肉傷而已。
本次調查由游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。
訪問期間是2023年12月22至24日3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣（dual-frame random sampling），市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1076人，市話751人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。
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