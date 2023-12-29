涉炒作TDR大賺數億！鍾文智不服科技監控1年 最高法院駁回抗告
國寶集團朱國榮9月間棄5億保金潛逃後，「沒使用電子監控」的質疑聲浪不斷出現，而同樣有案在審理中的前「連一鮑魚」董事長鍾文智，曾兩度冒用他人護照赴柬埔寨，日前也遭高院裁定自10月18日起上電子腳鐐監控1年，鍾不服提起抗告，最高法院駁回抗告確定。
記者潘千詩／台北報導
高院裁定指出，鍾文智在北院審理時棄保逃亡遭通緝，通緝期間冒用他人護照，非法出境2次，又於2022年12月，高院即將審結時，以「希望帶年邁父親及全家老小共赴日本觀光旅遊，留下全家出遊珍貴回憶」為由，聲請暫時免除到派出所定期報到處分，但高院不准。
高院認為，鍾文智有避罪逃亡他國的強烈動機及經濟能力，日前裁定鍾男從10月18日到2024年10月17日止，須接受電子腳環科技設備監控，原本的8000萬元保證金及限制住居、出境出海、每周一、四、六向派出所報到等強制處分不受影響，如果鍾男違背任何一項處分，法院將逕行拘提。鍾男提起抗告遭最高法院駁回確定。
檢方指控，鍾文智2010年間，涉炒作揚子江、超級、明輝、特藝石油TDR（台灣存託憑證），獲利數億元。
2021年3月，北院判決鍾男18年徒刑，犯罪所得4.7億餘元沒收，2023年5月，高院認定，TDR就是受證交法規範的有價證券，改判處17年6月，沒收4億4132萬不法所得，已上訴最高法院。